Il mercato degli smartphone pieghevoli si prepara a vivere una rivoluzione estetica con i prossimi Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, stando a quanto emerso da nuove immagini che stanno circolando online. Le presunte immagini stampa mostrano un approccio progettuale completamente rinnovato, dove la parola d'ordine sembra essere miniaturizzazione estrema, senza compromettere le prestazioni o l'autonomia. Dopo anni in cui l'azienda ha faticato a rinnovare il concept dei foldable, questi render suggeriscono che Samsung potrebbe aver trovato una formula vincente.

La trasformazione più evidente riguarda lo spessore complessivo dei dispositivi, ridotto drasticamente rispetto alle generazioni precedenti. Il Galaxy Z Flip7, in particolare, presenta dimensioni che sembrano sfidare le leggi della fisica: il confronto diretto con i modelli attuali rivela una differenza sostanziale nel profilo laterale, eppure la batteria mantiene una capacità di 4.000mAh, la stessa di Z Flip6. Questo risultato tecnico rappresenterebbe un salto qualitativo significativo nell'ingegneria dei componenti interni, dove ogni millimetro sottratto richiede una riprogettazione completa dell'architettura interna.

Le specifiche tecniche trapelate confermano l'adozione del processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy per entrambi i modelli, accompagnato da 12GB di RAM e opzioni di storage fino a 512GB per lo Z Flip7. Il comparto fotografico mantiene la configurazione a doppio sensore esterno, mentre emerge una nuova colorazione blu che potrebbe diventare il colore distintivo di questa generazione.

L'evoluzione del display esterno del Z Flip7 rappresenta forse l'innovazione più attesa dagli utenti. Le immagini mostrano uno schermo che occupa l'intera superficie disponibile, eliminando le cornici pronunciate che caratterizzavano i modelli precedenti.

Questa espansione della superficie utile potrebbe finalmente permettere un utilizzo più completo delle applicazioni senza dover aprire il dispositivo, a patto che Samsung implementi il supporto software necessario per sfruttare appieno questa caratteristica.

Samsung sembra aver finalmente trovato l'equilibrio perfetto tra design e funzionalità

Il Galaxy Z Fold7 non è da meno in termini di innovazioni strutturali. Il sistema di cerniere ha subito una riprogettazione radicale che si traduce in un profilo laterale significativamente più sottile. Questa modifica non è solo estetica: un meccanismo di piegatura più efficiente potrebbe migliorare la durabilità nel tempo e ridurre l'usura del display, due aspetti critici per il successo commerciale dei dispositivi pieghevoli.

Le prestazioni dovrebbero beneficiare della stessa piattaforma hardware del modello flip, con il chipset Snapdragon 8 Elite ottimizzato specificamente per i dispositivi Samsung. La disponibilità della nuova colorazione blu per entrambi i modelli suggerisce una strategia di branding coordinata, anche se il lancio ufficiale dovrebbe portare con sé un ventaglio più ampio di opzioni cromatiche.

L'evento Unpacked, previsto per il mese prossimo secondo le indiscrezioni, dovrebbe svelare non solo i dettagli tecnici definitivi ma anche le strategie di prezzo che Samsung intende adottare. Dopo anni di posizionamento premium che ha limitato la diffusione dei foldable, l'azienda coreana potrebbe finalmente aver raggiunto la maturità tecnologica necessaria per proporre dispositivi più accessibili senza sacrificare le prestazioni.