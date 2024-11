Queste sono le migliori app del 2024, parola di Google

Google ha recentemente annunciato le sue 10 migliori app del 2024 disponibili sul Play Store, evidenziando una varietà che spazia da servizi gratuiti a servizi a pagamento, inclusi tre servizi di streaming. Queste applicazioni sono state selezionate per la loro capacità di rendere più semplice la vita quotidiana degli utenti in diversi ambiti, come la gestione della salute e la socializzazione, su dispositivi dai piccoli e grandi display.

Migliore app del 2024

Al primo posto nella lista si posiziona Partiful, una piattaforma designata come il miglior strumento del 2024 per creare, gestire e condividere eventi. Questa app permette agli utenti di creare pagine e inviti interattivi, e di interagire con funzionalità come sondaggi, messaggi collettivi e raccolta fondi, facilitando l'organizzazione di eventi importanti come matrimoni.

Migliore app multi-dispositivo

Il premio per la migliore app multi-dispositivo è stato assegnato a Max, servizio di streaming che supporta l'uso su diverse piattaforme. Nonostante non sia considerato il migliore servizio streaming del 2024 secondo alcuni, ha ricevuto riconoscimenti per la qualità delle sue serie e film disponibili su dispositivi come smartphone, tablet e Google TV.

Migliore app per la crescita personale

UpStudy – Camera Math Solver, la migliore app per la crescita personale, utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare a risolvere equazioni matematiche, fornendo spiegazioni dettagliate per comprendere meglio i problemi proposti.

Migliore applicazione per il divertimento

Nella categoria del benessere e fitness, spicca Mila di Camilla Lorentzen, premiata come la miglior app per il divertimento. Quest'app offre una gamma di allenamenti che variano da yoga e HIIT a forza e cardio, adattandosi a diversi stati d'animo e capacità fisiche dell'utente.

Migliore app essenziale per tutti i giorni

Per quanto riguarda l'alimentazione e il monitoraggio della nutrizione, MacroFactor è stata riconosciuta come la migliore per l'uso quotidiano. L'app facilita il tracciamento dei macronutrienti e si adatta al metabolismo dell'utente per fornire programmi personalizzati.

Migliore gemma nascosta

Timeleft sembra interessante per chi è nuovo in una città e vuole crearsi un gruppo di amici, o per chi vuole ampliare la propria cerchia sociale dove già vive. Timeleft suddivide i suoi utenti in gruppi settimanali di sei persone che si incontrano ogni mercoledì alle 20 in un ristorante a caso per cenare. Quando ci si iscrive, si completa un test della personalità e l'applicazione promette di prenotare un tavolo con le persone con cui si pensa di avere un'intesa.

Prima di arrivare, vi verranno fornite informazioni sul gruppo e una serie di esercizi per rompere il ghiaccio che vi aiuteranno ad ambientarvi per una serata insieme; quando ve ne andrete, potrete valutare i vostri ospiti per giudicare gli abbinamenti dell'app e contattare le persone per chattare 1:1 se volete organizzare una cena diversa da quella di Timeleft.

Da notare solo che purtroppo non è disponibile in tutte le città e che non è adatto ai più schizzinosi con il cibo, in quanto non è possibile scegliere il ristorante.

Migliore per i grandi schermi

Infinite Painter emerge come la miglior app per dispositivi con schermi grandi, ideale per artisti digitali che usano tablet e telefoni pieghevoli, offrendo un'esperienza d'uso ottimizzata.

Migliore app per smartwatch

Per gli utenti di smartwatch, Baby Daybook – Newborn Tracker si rivela essenziale per i neo-genitori, aiutandoli a monitorare le routine dei loro neonati.

Migliore app Google TV

In ambito televisivo, Peacock TV ottiene il riconoscimento per la migliore app su Google TV, con una vasta selezione di serie e film, tra cui alcuni titoli esclusivi.

Migliore app per le auto

PBS KIDS Video è l'app ideale per chi viaggia in auto con bambini, offrendo un vasto catalogo di contenuti educativi e divertenti, accessibili anche offline e in lingue multiple.

Questo assortimento di applicazioni evidenzia l'impegno di Google nel promuovere software che non solo intrattengano, ma arricchiscano anche la vita degli utenti, facilitando l'apprendimento, la creatività e la gestione personale attraverso tecnologie innovative.