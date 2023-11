Questi auricolari Skullcandy sono stilossissimi e costano POCHISSIMO! Solo 29€

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari TWS caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo, e che non rinuncino ad un tocco di stile, proponendosi come un prodotto unico, per performance, qualità costruttiva e stile, allora non potete perdervi questa offerta sugli ottimi auricolari true wireless Skullcandy Dime 2, disponibili ora a soli 28,89€ con uno sconto del 15%.

Skullcandy Dime 2, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Skullcandy Dime 2 sono pensati per chi cerca un prodotto affidabile ma a buon mercato, visto che già in partenza di propongono con un prezzo davvero molto competitivo, oggi ancor più gradevole grazie all'offerta del Black Friday di Amazon. Perfetti per gli allenamenti, le sessioni di skateboard o semplicemente per rilassarsi ascoltando musica, gli Skullcandy Dime 2 offrono un suono coinvolgente e bassi esplosivi, ed integrano un microfono in ciascun auricolare per rendere chiare e distinguibili le conversazioni al telefono.

Progettati per garantire fino ad un massimo di 3 ore e mezza con una singola ricarica, possono arrivare fino a 12 ore di ascolto grazie al supporto della custodia di ricarica ed integrano, per alto, una feature utilissima spesso del tutto assente anche dai prodotti di fascia alta, ovvero una funzione "Tile" che semplifica il ritrovamento degli auricolari.

Ottimi per estetica e vestibilità, gli Skullcandy Dime 2 sono una scelta sensata in quello che è un panorama davvero ricchissimo di proposte, e considerato il prezzo proposto oggi potrebbero risultare, perché no, anche un bel regalo di Natale ad un prezzo contenuto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

