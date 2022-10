Se state cercando degli auricolari true wireless a un prezzo da urlo non dovreste assolutamente farvi scappare il modello Bluetooth 5.3 in Ear Wireless disponibile su Amazon a un prezzo super conveniente grazie agli sconti irripetibili del Prime Day! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 16,98€ invece di 27,99€.

Per acquistarli a questa cifra vi basterà semplicemente spuntare il box del coupon dal valore di 3€, disponibile proprio sotto il nome del prodotto e andare direttamente al carrello per pagare! Proprio per questo motivo, trattandosi di un articolo così interessante e disponibile a un prezzo davvero in forte sconto, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione per il Prime Day!

Queste cuffie in ear sono dotate della più recente tecnologia Bluetooth 5.3. Rispetto alla 5.2, vi offre una connessione wireless molto più stabile, una velocità di trasmissione più elevate e ovviamente una maggiore compatibilità con più dispositivi. Utilizzando il chip mobile professionale e la tecnologia di trasmissione appena citata, vi assicura un audio di gioco ideale in modo da non perdere mai alcun effetto sonoro di gioco. Non meno importate il Suono Stereo Dinamico e il Dual Mic! Gli auricolari wireless in questione, utilizzano altoparlanti professionali da 13 mm con un diaframma composito in aggiunta, in modo tale da evitare distorsioni del suono.

Da non sottovalutare anche la struttura anti-vento a doppio microfono per chiamate cristalline anche ad alta velocità. Inoltre, le cuffie sfruttano la tecnologia impermeabile IPX7 per proteggere il dispositivo da sudore e pioggia! Grazie al bluetooth 5.3 vi garantiscono anche un minore consumo energetico, offrendovi 10-12 ore di riproduzione con una singola carica. La custodia, inoltre, vi assicura 3 ulteriori ricariche per un totale di 30-35 ore di utilizzo aggiuntive!

