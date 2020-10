Questi sono gli unici smartphone Asus che riceveranno Android 11

Asus ha presentato nei mesi scorsi i suoi più recenti smartphone top di gamma: ZenFone 7, ZenFone 7 Pro e ROG Phone 3. L’attenzione è ora però rivolta anche agli altri modelli della casa, con gli utenti che si chiedono quali dispositivi verranno aggiornati all’ultima versione di Android e quali verranno invece abbandonati.

Asus promette per i propri smartphone solamente due aggiornamenti principali della versione di Android, tutti i modelli che sono stati immessi sul mercato con a bordo Android 9 Pie o Android 10 verranno tecnicamente aggiornati all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde. Negli ultimi giorni sta circolando in rete una lista degli smartphone che l’azienda ha intenzioni di aggiornare ad Android 11 ed alla versione 7 della sua ZenUI.

Tra i modelli che quasi sicuramente riceveranno tutte le novità dell’undicesima versione di Android troviamo ovviamente gli ultimi smartphone presentati, come il potentissimo ROG Phone 3 e la coppia ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro per cui l’azienda starebbe già cercando dei beta tester. Si uniscono alla festa i modelli top di gamma dello scorso anno, ovvero ZenFone 6 (6z) e ROG Phone 2. La beta di Android 11 per ZenFone 6 (6z) è tra l’altro già stata rilasciata dall’azienda nelle scorse settimane, non dovrebbe dunque mancare molto alla finalizzazione dell’aggiornamento.

Purtroppo sembrerebbero esclusi dalla lista ZenFone 5 e ZenFone 5Z, che avrebbero già ricevuto due major release di Android e quindi rimarrebbero tagliati fuori. L’azienda ha annunciato di essere in fase di valutazione per lo sviluppo di un possibile aggiornamento per questi due dispositivi, tuttavia se fossi in voi non ci spererei troppo.

Essendo arrivati sul mercato con a bordo Android 8.0 Oreo sono sicuramente esclusi dalla lista degli “aggiornabili” anche i popolari ZenFone Max Pro M1 e M2, ZenFone Max Plus M2, ZenFone Live L2 e ZenFone Max Shot.