Se siete alla ricerca di un modo pratico, invisibile e stiloso di ricaricare per ricaricare il vostro smartphone e, al contempo, avete una passione per i gadget tech e volete, in tal senso, dare un tocco in più alla vostra postazione, sia essa da gaming, studio o lavoro, allora dovete indubbiamente dare un’occhiata a questo prodotto, che nel corso dell’ultimo mese ha letteralmente scalato le classifiche di interesse dei social, grazie al trend Amazon Finds di TikTok!

Di che si tratta? Sostanzialmente di un caricabatterie wireless per cellulari, che grazie ad un sistema di installazione da inserire sotto la scrivania, permette di caricare il proprio dispositivo semplicemente poggiandolo su di un punto della stessa!

Un prodotto che ha del fantascientifico, e che può essere installato davvero da chiunque, e con ben pochi limiti in fatto di usabilità. Un prodotto che, anche solo per curiosità, sta facendo molto parlare di sé sui social, e che è disponibile anche su Amazon Italia al prezzo di 39,00€.

Prodotto dall’emergente KPON, questo caricabatterie consiste in un dispositivo che, tramite un paio di strisce adesive, può essere attaccato al di sotto di una qualsiasi superficie, a patto che essa non sia più spessa di 30 mm. Non ci sono limiti in termini di materiali, e KPON certifica il funzionamento del device attraverso legno, metallo, vetro e persino granito e marmo!

Una volta installato (e collegato, ovviamente, ad una fonte energetica), il dispositivo può così ricaricare uno smartphone poggiato direttamente sulla superficie, a patto che sia perfettamente posizionato. L’energia è infatti trasmessa direttamente al di sopra del dispositivo, e non rende l’intera superficie una base di ricarica.

L’esperienza di ricarica è così wireless e senza compromessi, poiché per installarlo non sono necessari lavori, come ad esempio fori nella superficie, e nemmeno l’applicazione di viti o bulloni. Il kit, in tal senso, è pronto all’uso, e basta incollare adeguatamente il dispositivo KPON tramite le sue strisce adesive per poterlo subito utilizzare!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata al prodotto direttamente sullo store Amazon, dove non solo potrete trovare ulteriori dettagli in merito alla compatibilità dei dispositivi e dove, ovviamente, potrete anche completare il vostro acquisto prima che terminino le disponibilità.

