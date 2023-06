Se siete alla ricerca di un prodotto sfizioso e utile da tenere sempre a portata di mano, che sia in ufficio, a casa o in viaggio, e con cui potrete roicaricare velocemente non solo il vostro smartphone, ma anche alcuni accessori ad esso annessi, allora occhio a questo prodotto, diventato celebre grazie al trend di TikTok degli “Amazon Finds”, e divenuto in poco tempo un prodotto popolarissimo, complice il suo sfizioso design, oltre che la sua buona fattura.

Di che si tratta? Del caricabatterie wireless dell’azienda emergente ZUMSEY, diventato rapidamente famoso proprio grazie a TikTok, ed oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 20%, che ne abbassa il prezzo dagli originali 43,99€, al prezzo più abbordabile di 35,19€!

Un piccolo ma gradevole sconto, per un prodotto progettato appositamente per i dispositivi Apple, e c che vi permetterà di ricaricare in modalità wireless ben 3 device contemporaneamente, ovvero iPhone, iWatch e AirPods, eliminando la necessità di utilizzare diversi caricabatterie e riducendo l’ingombro dei cavi da portare in borsa o da tenere sulla scrivania.

Si tratta, inoltre, di un caricabatterie dal design particolarmente indovinato, che gli permette di richiudersi facilmente in uno spazio molto contenuto, e di restare ben compattato grazie all’ausilio di una coppia di magneti di chiusura. Si tratta, infatti, di una stazione di ricarica pieghevole e portatile, facilmente riponibile anche solo in una tasca e, per questo, particolarmente suggerita in caso di viaggi.

Venendo alle caratteristiche tecniche, il caricabatterie wireless pieghevole ZUMSEY è compatibile con tutti i modelli di iPhone con tecnologia di ricarica wireless, e persino con alcuni dispositivi Android di fascia alta, tra cui la gamma Galaxy S di Samsung. È anche compatibile con Apple Watch, a partire dalla seconda generazione fino ai più recenti modeli S8, nonché con AirPods.

La ricarica dei dispositivi, anche quando connessi tutti contemporaneamente, è rapida e sicura, e l’intero caricabatterie può essere alimentato sia tramite collegamento USB, sia tramite un’apposita presa di corrente da 18 W, presente per altro in confezione. A differenza di altri prodotti simili, questo particolare modello è inoltre impreziosito da una splendida illuminazione a LED vere e blu (per altro liberamente disattivabile) che vi permetterà di capire solo con uno sguardo lo stato di ricarica dei vari dispositivi. I colori, per altro, non sono causali, e sono stati scelti per favorire la ricarica notturna, trattandosi di tonalità tenui che non disturbano il sonno.

Versatile e dal design accattivante, questo sfizioso Amazon Finds è, in sintesi, un gadget da tenere certamente in considerazione, specie qualora abbiate in programma un viaggio e foste alla ricerca di qualche utili gadget da acquistare per l’occasione! Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata al prodotto direttamente sullo store Amazon, invitandovi ad acquistarlo prima che, prevedibilmente, esso vada esaurito!

