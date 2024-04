Questo smartphone ha ben 2 jack per cuffie, praticamente un DAC che telefona

In un panorama tecnologico sempre più dominato dall'eliminazione del jack per le cuffie, Moondrop, un nome rinomato nella comunità degli audiofili, sta prendendo una strada decisamente diversa. Con l'imminente lancio della sua ultima creazione, Moondrop è pronta a sconvolgere il mercato degli smartphone fondendo la tecnologia Android all'avanguardia con funzionalità audio ad alta fedeltà.

Dalla "coraggiosa" mossa di Apple di eliminare il jack per le cuffie con l'iPhone 7 nel 2016, il settore ha attraversato un cambiamento di paradigma che ha spinto sempre di più gli utenti verso le soluzioni audio wireless. I produttori Android hanno seguito rapidamente l'esempio, lasciando gli appassionati di musica lossless ad alta risoluzione alla ricerca di alternative. Questo vuoto ha fatto nascere un mercato fiorente di lettori audio digitali (DAP) con sistema operativo Android, che si rivolgono ad audiofili esigenti che rifiutano di scendere a compromessi sulla qualità del suono.

Moondrop, un'azienda all'avanguardia nel settore dei DAP e delle cuffie di livello audiofilo, ha annunciato l'imminente arrivo della sua ultima innovazione con alcuni post sui suoi social. Cosa distingue questo dispositivo in arrivo dai tradizionali smartphone Android? In omaggio alla tradizione, la creazione di Moondrop sarà dotata non solo dell'amato jack per cuffie da 3,5mm, ma anche di un jack audio da 4,4mm, anche conosciuta come uscita bilanciata, ideale per utilizzare cuffie ad alta impedenza.

Sebbene i dettagli sulle specifiche del dispositivo rimangano avvolti nel mistero, le immagini trapelate potrebbero suggerire una collaborazione con BBK, con il dispositivo che assomiglia molto al OnePlus Nord CE 3 Lite. L'interesse sulla vicenda riguarda la decisione di Moondrop di collaborare con un OEM Android affermato, una mossa che potrebbe snellire la produzione e garantire un migliore supporto hardware e aggiornamenti software a lungo termine, un aspetto cruciale per i consumatori.

Ciò che distingue la creazione di Moondrop non è solo il suo occhio di riguardo per la qualità audio, ma anche il suo design curato e particolare. L'incorporazione di una "gobba" che circonda le lenti della fotocamera suggerisce l'architettura interna unica del dispositivo, pensata probabilmente per ospitare il connettore più spesso da 4,4mm riducendo al minimo le interferenze elettriche, a testimonianza dell'impegno di Moondrop per una qualità audio senza compromessi.

Inoltre, gli scatti teaser rivelano personalizzazioni su misura, tra cui sfondi unici e grafiche del pannello posteriore, che ricordano uno smartphone in edizione da collezione. Sebbene i dettagli sulla data di lancio ufficiale e sulla disponibilità siano ancora scarsi, l'ingresso di Moondrop nell'arena degli smartphone preannuncia una nuova era per gli audiofili di tutto il mondo, offrendo un'allettante miscela di tecnologia all'avanguardia e fedeltà audio senza pari.