Razer, ecco gli auricolari true wireless dedicati ai Pokémon: sono racchiusi in una Poké Ball

Non c’è mai limite alla fantasia nel settore dell’elettronica di consumo. Lo sa bene Razer, che ha realizzato una particolare versione dei suoi auricolari true wireless Hammerhead dedicata ai Pokémon. Ovviamente di colore giallo, con il disegno di Pikachu al posto del classico logo dell’azienda, vengono venduti in abbinata alla solita custodia di carica che però, in questo caso, ha la forma di una Poké Ball. Insomma, un prodotto davvero unico nel suo genere, pensato appositamente per i fan del celebre videogioco giapponese.

Da un punto di vista tecnico, la caratteristica principale di questi auricolari è la bassissima latenza. Razer parla di 60ms, dovuta anche all’utilizzo del bluetooth 5.0 il quale garantirà anche un accoppiamento facile e veloce. L’azienda ha puntato molto sul ridurre la latenza perché questa è una feature molto richiesta dai gamer che rappresentano la quasi totalità degli acquirenti dei suoi prodotti.

Presenta la certificazione IPX4 (resistenza all’acqua) che permette di utilizzare gli auricolari per lo sport ed attività all’aperto senza problemi. La parte esterna permette di gestire la riproduzione musicale e le chiamate con dei controlli touch ed inoltre è possibile attivare l’assistente vocale dello smartphone. Non vi è alcun riferimento alla possibilità di alzare o abbassare il volume quindi probabilmente questa funzione non è disponibile.

Saranno disponibili in Cina a partire dal 16 aprile e arriveranno sul mercato con le istruzioni vocali che avranno la voce di Pikachu.