Con un comunicato stampa, realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano del nuovo realme 10.

Il nuovo smartphone della serie numerica sarà presentato ufficialmente il 9 novembre. Stando a quanto affermato dall’azienda, realme 10 avrà a bordo un processore MediaTek G99.

Oltre alle ottime prestazioni del prodotto fornite da SoC MediaTek, realme 10 sarà dotato anche di una RAM dinamica fino a 16GB (8GB + 8GB) che sarà in grado di garantire una fluidità di sistema anche quando sono in esecuzione fino a 18 applicazioni contemporaneamente.

Fondata nel 2018 e guidata dalla filosofia “Dare to Leap”, realme è diventata in soli tre anni uno dei primi 5 player di smartphone in 30 mercati a livello globale ed è attualmente presente entrata in 61 mercati in tutto il mondo, tra cui Cina e Sud-Est asiatico, Asia meridionale, Europa, Medio Oriente, America Latina e Africa, e ha una base di utenti globale di oltre 140 milioni.

Il brand offre ai giovani consumatori di tutto il mondo una gamma di smartphone e dispositivi tecnologici con specifiche, qualità e design di tendenza a prezzi accessibili.

La serie numerica di realme si è da sempre contraddistinta per essere equipaggiata con tecnologie di ultima generazione capaci di offrire un’esperienza di alto livello per la fascia di prezzo e realme 10 sembra essere intenzionato a confermare questo trend, grazie a soluzioni e innovazioni che, riportiamo le parole della casa madre, “sapranno entusiasmare i consumatori”.

Attualmente non è dato sapere, almeno ufficialmente, quale sarà il prezzo di vendita di realme 10, ma alcune voci di corridoio dicono che potrebbe assestarsi tra i 250 e i 300 euro. Ancora pochi giorni e sapremo se è davvero così.