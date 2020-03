Realme 6 e Realme 6 Pro arriveranno in Italia il 24 Marzo

Realme 6 e Realme 6 Pro sono pronti a sbarcare in Italia. Gli smartphone recentemente annunciati in India saranno presentati al Bel Paese il 24 marzo con un evento che – causa Coronavirus – si svolgerà esclusivamente online. La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale italiano del brand asiatico che ha confermato – inoltre – l’arrivo congiunto degli auricolari true wireless Buds Air.

Le caratteristiche dei nuovi prodotti che approderanno in Italia sono ormai note. Realme 6 Pro punta tutto sul comparto fotografico composto da quattro sensori posteriori e ben due anteriori. Il sensore principale da 64 Megapixel (f/1.8) è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.3), un teleobiettivo da 12 Megapixel che abilita uno zoom ibrido 20X e un ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per gli scatti in modalità macro. Il display IPS da 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate a 90Hz ospita all’interno di un foro la fotocamera da 16 Megapixel (f/2.0) assieme a una grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2).

Snapdragon 720G, jack audio da 3,5 mm, porta Type-C, batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W e Android 10 completano la scheda tecnica. Alcune differenze per Realme 6, basato sul processore MediaTek Helio G90T con 4/6/8 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Non sappiamo se la società cinese renderà disponibili tutte le configurazioni anche in Italia.

La fotocamera anteriore è una singola da 16 Megapixel (f/2.0) mentre sul retro ne restano quattro: sensore da 64 Megapixel (f/1.8), grandangolare da 8 Megapixel (f/2.3), monocromatico da 2 Megapixel e obiettivo macro da 2 Megapixel (f/2.4). Il display infine è da 6,5 pollici.

Per quanto riguarda invece le Realme Buds Air, parliamo di auricolari true wireless con controlli touch dotati di due microfoni e di tecnologia di cancellazione del rumore ambientale. L’autonomia garantita è di 3 ore che può toccare le 17 ore in accoppiata alla custodia di ricarica. Capitolo prezzi. Gli auricolari avranno un prezzo di listino di 69,90 euro mentre dovremo attendere il 24 marzo per scoprire i dettagli su Realme 6 e Realme 6 Pro che – come da tradizione – dovrebbero essere caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.