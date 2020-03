Realme 6 e Realme 6 Pro ufficiali: caratteristiche tecniche

Dopo Realme X50 Pro 5G, il brand cinese ha ufficializzato i nuovi smartphone di fascia media Realme 6 e Realme 6 Pro. Parliamo di due dispositivi caratterizzati dal solito rapporto qualità/prezzo, almeno per quanto riguarda il mercato indiano dove debutteranno prima di raggiungere probabilmente il Vecchio Continente. Scopriamo le caratteristiche tecniche.

Partiamo da Realme 6 Pro, il modello più interessante. La peculiarità è il comparto fotografico che si compone di quattro sensori posteriori e due anteriori. Sulla back cover, il sensore principale da 64 Megapixel (f/1.8) è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.3), un teleobiettivo da 12 Megapixel che abilita uno zoom ibrido 20X e un ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per gli scatti in modalità macro. Il display IPS da 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate a 90Hz ospita all’interno di un foro la fotocamera da 16 Megapixel (f/2.0) assieme a una grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2).

The mid-premium flagship with #6CamerasProDisplay – #realme6Pro ! 6+64GB, ₹16,999 6+128GB, ₹17,999 8+128GB, ₹18,999 1st sale at 12PM, 13 Mar on @Flipkart

La piattaforma hardware scelta è lo Snapdragon 720G con 6 o 8 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD. Il software a bordo è – in entrambi i casi – Android 10 con personalizzazione grafica Realme UI. Non manca il jack audio da 3,5 mm e la porta Type-C. Sotto la scocca una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W.

Su Realme 6, invece, troviamo il processore MediaTek Helio G90T con 4/6/8 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. La fotocamera anteriore diventa una sola da 16 Megapixel (f/2.0) mentre sul retro ne restano quattro: sensore da 64 Megapixel (f/1.8), grandangolare da 8 Megapixel (f/2.3), monocromatico da 2 Megapixel e obiettivo macro da 2 Megapixel (f/2.4). Il display infine è da 6,5 pollici.

