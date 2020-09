Realme 7 e Realme 7 Pro approderanno in Italia il 7 ottobre, è ufficiale

Solo qualche giorno fa vi annunciavamo il possibile arrivo anche nel vecchio continente dei nuovi smartphone del brand controllato dalla holding BBK Electronics. Realme 7 e Realme 7 Pro arriveranno ufficialmente in Italia tra una settimana esatta!

Ad annunciarlo è stato il brand stesso con un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale. Gli smartphone, annunciati recentemente per il mercato indiano, si preparano ad arrivare anche in Italia per combattere nella fascia media del mercato. Realme 7, nella sua variante con 6GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna, potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi ad un prezzo che si aggira intorno ai 200-230 euro, che salirebbero a 240-270 euro per la variante con 8GB di RAM e 128GB di storage. Prezzo leggermente più alto per Realme 7 Pro, che potrebbe essere venduto a circa 320 euro.

Tra le caratteristiche di punta di Realme 7 troviamo un display LCD con frequenza di aggiornamento che può raggiungere i 90Hz, schermo che diventa un AMOLED a 60Hz nella variante Pro. Realme 7 Pro ha però a suo favore la possibilità di utilizzare la tecnologia di ricarica SuperDart, in grado di ricaricare lo smartphone completamente in circa mezz’ora utilizzando il caricabatterie da 65W incluso nella confezione di vendita.

Realme 7 è mosso da un SoC MediaTek Helio G95 mentre il fratello maggiore può contare sulla maggiore potenza del chip Qualcomm Snapdragon 720G. Entrambi gli smartphone dispongono di un sistema fotografico dotato di 4 fotocamere.

Aspettando la presentazione ufficiale da parte brand, vi riportiamo le specifiche tecniche complete dei due smartphone presentati in India.

Realme 7

MediaTek Helio G95

6/8 GB di RAM

64/128 GB di memoria interna espandibile

Display IPS LCD da 6,5” – Full-HD+, 90Hz

Fotocamera anteriore da 16 MP

Fotocamere posteriori: 64+8+2+2 MP

Batteria da 5.000 mAh

Realme 7 Pro

Qualcomm Snapdragon 720G

6/8 GB di RAM

64/128 GB di memoria interna espandibile

Display Super AMOLED da 6,4” – Full-HD+

Fotocamera anteriore da 32 MP

Fotocamere posteriori: 64+8+2+2 MP

Batteria da 4.500 mAh