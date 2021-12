realme GT 2 Pro si mostra dal vivo in tutta la sua potenza

Mancano ormai poche ore al lancio ufficiale del realme GT 2 Pro, ma vari rumors sul suo conto stanno circolando sul Web già da tempo: dal design alle specifiche tecniche, il primo vero top di gamma del produttore asiatico è ormai quasi senza segreti.

Alle indiscrezioni si aggiunge però stavolta la prima foto dal vivo di una schermata del nuovo realme GT 2 Pro, che riporta le specifiche del device nell’apposita sezione delle impostazioni. A pubblicarla su Twitter è il noto leaker Ishan Agarwal:

realme recently announced that they are working on their most premium flagship #realmeGT2Pro, powered by #Snapdragon8Gen1 Mobile Platform. The live images shows off a 1TB Variant 👀

Looks like realme is going all out on with the memory and storage specs for the GT 2 Pro too! pic.twitter.com/Me7qoxD8ri

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 10, 2021