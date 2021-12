realme GT 2 Pro, la fotocamera sotto al display c’è (ma non si vede)

Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi, ma oggi possiamo darvi qualche conferma in più: il realme GT 2 Pro avrà davvero un design inconfondibile. A cominciare dalla parte posteriore, che ricorda molto quello del vecchio Nexus 6P di Huawei, con un modulo fotocamera rialzato ed esteso in orizzontale per tutta la superficie della scocca.

E questo lo sapevamo: la vera sorpresa è che realme GT 2 Pro avrà un design della parte anteriore ancora più inedito, in particolare per quanto riguarda le cornici, con nessuna rientranza che lasci spazio alla fotocamera. Sarebbe lecito aspettarsi un obiettivo frontale collocato nel classico foro, ma no, neanche questo: la fotocamera anteriore è totalmente assente. O almeno così sembra: realme è riuscita a nasconderla perfettamente sotto al display, tanto che – per quanto ci si sforzi – non si riesce a intravedere nemmeno un leggero alone. Non sappiamo dire, dunque, in quale parte del dispositivo sia posta.

realme GT 2 Pro sarà il primo smartphone della casa a implementare questa tecnologia. Per il resto, lo spessore delle cornici è uguale sul lato alto e sui due lati più lunghi, mentre non è visibile il lato basso (forse un po’ più largo come su altri dispositivi). Il display sarà un 6,51″ da 2K e refresh rate di 120Hz. Presente il supporto HDR e il “miglioramento del movimento video” (MEMC) per un’esperienza di visione ancora più incredibile.

Oltre alla fotocamera – da 32MP –, sotto allo schermo si troverà anche il sensore di impronte digitali. Tre gli obiettivi nella parte posteriore, di cui un Sony IMX766 da 50MP. La batteria dovrebbe essere da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 125W. realme GT 2 Pro sarà inoltre uno dei primi dispositivi con a bordo il nuovissimo SoC Snapdragon 8 Gen1. 12 i GB di RAM per uno spazio di archiviazione UFS 3.1 fino a 256GB. Il lancio ufficiale dello smartphone è atteso per domani.