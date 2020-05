Realme Narzo 10 e 10A saranno presentati l’11 maggio

Realme presenterà la serie Narzo il prossimo 11 maggio. Dopo i primi due rinvii, sembrerebbe proprio che il brand abbia ora risolto tutti i problemi legati all’organizzazione di un evento online. Tra pochi giorni avremo quindi modo di scoprire Narzo 10 e 10A, ovviamente in un evento disponibile esclusivamente su internet.

Originariamente il lancio era previsto per il 21 aprile 2020, ma Realme ha deciso di rimandare misteriosamente la presentazione. I due dispositivi in arrivo dovrebbero essere ideati appositamente per i consumatori più giovani. Stando alle prime indiscrezioni, Narzo 10A potrebbe essere equipaggiato con il SoC MediaTek Helio G70, un display da 6,52 pollici (con risoluzione HD+ e con un notch a goccia), una tripla camera posteriore e una batteria da 5.000 mAh.

Get ready to #FeelThePower.

Unleashing the bold and the unique, #realmeNarzo10 and #realmeNarzo10A!

Launching at 12:30 PM, 11th May on our official channels.

Know more: https://t.co/hQGc0tJYkA pic.twitter.com/BiPjOCI5fs — realme (@realmemobiles) May 7, 2020

Narzo 10 avrà il chipset Helio G80, 4 GB di RAM, un display da 6,5 pollici (sempre HD+ e con notch a goccia) e una batteria da 5.000 mAh. Realme ha confermato su Twitter anche la presenza di un modulo fotografico con quattro sensori (quello principale da 48 MP).

Witness next-level clarity and #FeelThePower of 48MP AI Quad Camera. Introducing you to a picture-perfect world with the all-new #realmeNarzo10!

Watch the launch video online at 12:30 PM, 11th May on our official channels.

Know more: https://t.co/nF4YzbHOs0 pic.twitter.com/w79GsomBSP — realme (@realmemobiles) May 7, 2020

Tutte le informazioni in merito a questi due nuovi smartphone saranno quindi diffuse a partire dal prossimo 11 maggio.