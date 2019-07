RED ci riprova: ecco Hydrogen Two, lo smartphone con display olografico

Notizia diffusa tramite un post sul web dallo stesso fondatore Jim Jannard: Hydrogen Two sarà il prossimo smartphone dell'azienda. Occhi puntati sul comparto fotografico dalle qualità " cinematografiche".

L’azienda RED annuncia il suo nuovo dispositivo : Hydrogen Two. É lo stesso fondatore, Jim Jannard, a dare la notizia tramite un post sul web. A seguito della delusione ottenuta con il predecessore, Hydrogen One, il fondatore ci tiene a precisare che il nuovo smartphone è stato progettato partendo completamente da zero. La creazione sarà quindi frutto di una collaborazione con una nuova azienda produttrice cinese, di cui non conosciamo al momento il nome.

Ricordiamo che Hydrogen One è stato il primo smartphone ad avere un display olografico, accompagnato da sensori fotografici capaci di registrare e scattare foto 3D. A questo, particolarmente, dobbiamo attribuire la delusione creatasi tra gli utenti non del tutto soddisfatti della “qualità” degli scatti considerati poco stupefacenti rispetto alle aspettative; considerando anche il fatto che il prezzo di listino si aggirava intorno ai 1139 euro. Lo stesso Jim Jannard ha infatti accusato l’azienda produttrice per i problemi presentati dallo smartphone.

Al momento, sembra proprio che la società si stia dedicando al comparto fotografico : il modulo, chiamato Komodo, avrà come obiettivo sicuramente quello di aumentare ulteriormente le aspettative finora previste. Il lavoro si baserà difatti sulla creazione di una fotocamera con qualità cinematografiche, quindi con caratteristiche del tutto professionali ma con un prezzo ( per gli utenti ) relativamente basso.

Anche se per il momento non sappiamo quando avverrà il debutto, è nota da parte del produttore la volontà di offrire un trattamento preferenziale ( tra cui uno sconto) a tutti i possessori di Hydrogen One che vorranno acquistare la nuova versione.