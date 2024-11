RedMagic 10 arriva tra poco più di una settimana, aspettative altissime

Il 13 novembre, nubia presenterà in Cina la serie di smartphone RedMagic 10 Pro, la nuova generazione di smartphone da gaming dal look futuristico. Questi dispositivi saranno dotati del processore Snapdragon 8 Elite e manterranno la fotocamera frontale nascosta sotto lo schermo, una caratteristica già vista nei modelli precedenti come RedMagic 9S Pro.

Un aspetto distintivo di questa nuova serie sarà l'inclusione di un chip per il gaming sviluppato da RedMagic stessa e l'uso di una tecnologia per batterie ad alta densità energetica. Il RedMagic 10 Pro+ avrà una batteria molto capiente da 7050mAh e supporterà una ricarica veloce fino a 100W.

I nuovi smartphone avranno anche uno schermo da 7 pollici con un frequenza di aggiornamento a 144Hz e una risoluzione di 2688x1216 pixel.

Questi dispositivi puntano a riscrivere gli standard del gaming mobile

In un evento particolare, organizzato in collaborazione con il produttore di schermi BOE, nubia svelerà ulteriori dettagli sul display della serie RedMagic 10 Pro. Questi includeranno un design completamente rimodernato e i "bordi più sottili" mai visto nell'industria degli smartphone.

L'attenzione di nubia verso l'innovazione nel campo dei dispositivi mobili da gaming è evidenziata dallo sviluppo di chip proprietari e dall'adozione di nuove soluzioni energetiche, aspetti che pongono i nuovi modelli della serie RedMagic 10 Pro in una posizione di rilievo nel mercato degli smartphone da gaming.

L'aspetto estetico non viene mai trascurato dal marchio, famoso per l'uso di LED RGB sui suoi prodotti, come anche le soluzioni per il raffreddamento attivo dei potenti chip.