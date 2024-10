RedMagic 10 Ultra avrà uno schermo enorme e quasi 7000mAh di batteria

Nubia si prepara a rimpolpare il mercato degli smartphone con il lancio di due nuovi flagship: Red Magic 10 Ultra, pensato per i gamer più esigenti, e Nubia Z70 Ultra, un top di gamma con caratteristiche all'avanguardia. Entrambi i dispositivi saranno mossi dal nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite, garantendo prestazioni al vertice della categoria.

Secondo le indiscrezioni del noto leaker Digital Chat Station (DCS), Red Magic 10 Ultra si distinguerà per un display extra-large, probabilmente superiore ai 7 pollici, ideale per un'esperienza di gioco immersiva. Come gli altri modelli della serie Red Magic 10 Pro, anche la variante Ultra avrà un display piatto con fotocamera sotto lo schermo.

Ma le sorprese non finiscono qui. Red Magic 10 Ultra potrebbe vantare una delle batterie più capienti del settore, con una capacità stimata tra 6.600mAh e 7.000mAh, assicurando un'autonomia eccezionale anche con un utilizzo intenso. Un recente poster di Nubia, che preannuncia una serie Pro più potente e con display più ampio, sembra confermare l'arrivo di questa variante Ultra.

Anche Nubia Z70 Ultra, destinato al mercato cinese, promette di stupire. Dotato di fotocamera sotto il display e del potente Snapdragon 8 Elite, questo smartphone punta a offrire un'esperienza utente premium. DCS ha inoltre rivelato che Z70 Ultra avrà un display leggermente più piccolo rispetto alla variante Ultra di Red Magic 10, probabilmente intorno ai 6,9 pollici.

Si prevede che la serie Red Magic 10 Pro debutti in Cina a novembre, mentre Nubia Z70 Ultra dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno. Con queste due nuove proposte, Nubia si prepara a sfidare i principali competitor nel mercato degli smartphone di fascia alta, offrendo soluzioni innovative e performanti sia per i gamer che per gli utenti alla ricerca di un'esperienza mobile di alto livello.