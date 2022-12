Tramite un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale di Weibo, Nubia ha annunciato che domani 16 dicembre presenterà la nuova serie di smartphone dedicata al gaming: RedMagic 8 Pro series.

Tra gli smartphone della serie quello che più fa risalto è il RedMagic 8 Pro, un potentissimo gaming phone dalla scheda tecnica molto spinta e dal design, appunto, destinato agli appassionati di videogiochi. Qualche settimana fa, su TENAA, erano apparse le certificazioni su due modelli di RedMagic 8 Pro, questi differivano solo per capacità di batteria, 5.000 mAh uno e 6.000 mAh l’altro. La certificazione ha anche rilevato la presenza della ricarica rapida da 165 W, ma questa potrebbe non essere presente in entrambi i modelli qualora ne venisse rilasciato più di uno.

C’è anche la possibilità che il modello con batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida a 165 W sia destinato solo al mercato cinese, mentre il modello con batteria da 6.000 mAh e ricarica più lenta (la velocità non la conosciamo) sarà destinato ad altri mercati. La scheda tecnica del RedMagic 8 Pro, come dicevamo, dovrebbe essere molto potente e di seguito vi riportiamo qualche dato trapelato di recente:

Display OLED da 6,8″ come il modello precedente

CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e storage UFS 4.0

Tripla fotocamera posteriore: 50 MP la principale, 8 MP ultra-grandagolare, 2 MP fotocamera ausiliaria)

Fotocamera frontale sotto al display da 16 MP

Batteria: variante da 5.000 e variante da 6.000

Ricarica rapida fino a 165 W per una variante

Misure: 163,98 x 76,35 x 8,9 mm, peso 228 g

Ovviamente la scheda tecnica non è ufficiale ma è frutto di indiscrezioni, fortunatamente non dovremo attendere ancora molto dato che, come vi abbiamo anticipato, l’annuncio di Nubia RedMagic 8 Pro è imminente. Noi come al solito non mancheremo di riportarvi l’ufficialità del rilascio di questo nuovo dispositivo indicandovi con esattezza tutta la scheda tecnica, prezzi e mercati di vendita. Di seguito l’immagine teaser ufficiale.