RedMagic 9 Pro ufficiale in Cina, 6500mAh e 24GB di RAM vi bastano?

Nel mondo frenetico del gaming mobile, l'innovazione è la chiave per rimanere all'avanguardia e RedMagic ha ancora una volta alzato il livello con il lancio dei suoi ultimi dispositivi top di gamma: RedMagic 9 Pro e RedMagic 9 Pro+.

Presentati in Cina con una data di lancio e di pre-ordine fissata per oggi 23 novembre e con l'inizio delle vendite il 28 novembre, questi smartphone sono pronti a ridefinire l'esperienza di gioco. L'azienda ha anche annunciato quando saranno disponibili all'acquisto in Occidente, e quindi anche in Italia.

Il cuore della serie RedMagic 9 Pro è il processore di ultima generazione di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3. RedMagic è il secondo marchio al mondo ad annunciare dei nuovi top di gamma con questo chip, la prima è stata Xiaomi con i recenti Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, questi ultimi ad oggi ancora esclusiva del mercato cinese.

Con fino a 24GB di RAM LPDDR5X e un massimo di 1TB UFS 4.0 di spazio di archiviazione, i due nuovi flagship del brand di Nubia non hanno paura dei titoli più complessi e del multitasking più avanzato.

Il display da 6,8" FullHD+ (BOE Q9+) con frequenza di aggiornamento di 120Hz è in grado di registrare i tocchi con un a frequenza media di 960Hz arrivando ad un picco di 2000Hz, riducendo il ritardo con cui gli input vengono riconosciuti e gestiti in gioco. La fotocamera frontale è nuovamente nascosta sotto al display per un'esperienza di gioco e multimediale senza distrazioni.

L'inclusione del sistema di raffreddamento ICE 13, con ventola integrata da 22.000 giri al minuto, di un sistema di LED RGB personalizzabili e di pulsanti touch laterali con frequenza di campionamento da 520Hz, fanno ormai parte di ciò che possiamo sempre aspettarci dai prodotti del brand.

La serie RedMagic 9 Pro vanta un significativo incremento delle prestazioni, con un miglioramento del 32% della potenza della CPU e del 34% della GPU. Contemporaneamente, il consumo energetico è stato ridotto, rendendo i due smartphone da gaming una scelta efficiente dal punto di vista energetico per l'uso quotidiano.

Il sistema di raffreddamento ICE 13 è caratterizzato da una piastra a camera di vapore monostrato aggiornata che consente di aumentare la dissipazione del calore e di abbassare le temperature fino a 18°C. La ventola ad alta velocità da 22.000 giri/min opera in modo quasi del tutto silenzioso, secondo il brand.

RedMagic 9 Pro ha una batteria da ben 6500mAh, mentre il RedMagic 9 Pro+ si "accontenta" di 5500mAh in favore di una ricarica più rapida (165W contro gli 80W di suo fratello minore).

Il sistema fotografico è stato rivisto, migliorando uno dei punti deboli della serie precedente. Non vediamo l'ora di provare gli smartphone di persona per capire se ora sia possibile fare affidamento su uno smartphone da gioco anche per delle foto di qualità.

I due smartphone arrivano con a bordo RedMagic OS 9.0, basato su Android 14, e di un'interfaccia di gioco Game Space aggiornata.





Disponibilità e prezzi

In Cina, la serie RedMagic 9 Pro è disponibile per il pre-ordine dal 23 novembre, mentre le vendite inizieranno il 28 novembre. I prezzi di partenza variano in base alle opzioni di memoria e di colore, offrendo ai consumatori una vasta gamma di scelte.

La versione internazionale di RedMagic 9 Pro sarà disponibile su redmagic.gg, con l'annuncio previsto per il 18 dicembre 2023, le offerte early bird il 27 dicembre 2023, le vendite anticipate il 2 gennaio 2023 e le vendite aperte il 3 gennaio 2023.

RedMagic 9 Pro:

Black 8GB + 256GB | 4399 yuan, circa 569,21 euro

Black 12GB+256GB | 4799 yuan, circa 620,97 euro

Transparent Silver 12GB + 256GB | 4999 yuan, circa 646,85 euro

Transparent Black 12GB + 256G | 4999 yuan, circa 646,85 euro

Black 12GB + 512GB | 5199 yuan, circa 672,73 euro

Transparent Silver 12GB + 512GB | 5399 yuan, circa 698,60 euro

Transparent Black 12GB + 512GB | 5399 yuan, circa 698,60 euro

RedMagic 9 Pro+: