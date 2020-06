Redmi K40 5G e K40 Pro 5G a luglio con pop-up camera

Il Redmi K40 5G è già in sviluppo e le indiscrezioni riportano che il SoC che lo alimenterà sarà il Mediatek Dimensity 1000+.

Redmi K40 Pro 5G invece dovrebbe essere dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 875. Torneranno ad avere entrambi un display “pulito” con una pop-up camera.

Le indiscrezioni odierne arrivano da DCS (Digital Chat Station) e riportano come il design cambierà ancora rispetto ai modelli precedenti. I due SoC, Mediatek e Qualcomm, saranno dotati entrambi del modem 5G ed è lecito aspettarsi che lo saranno anche le varianti europee Mi 11T e Mi 11T Pro.

Ma le informazioni non finiscono qui. Si, perché entrambi avranno un display Oled bezel-less con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Un pannello senza “distrazioni” con una pop up camera motorizzata che eviterà l’utilizzo di notch e fotocamere nel display. Al di sotto di quest’ultimo ci sarà invece il sensore di impronte digitali ad ultrasuoni.

Per l’autonomia si parla di una batteria da 4500 mAh per entrambi i modelli con la ricarica Wireless abilitata solo sul modello Pro. Sarà possibile ricaricare entrambi in maniera rapida con un alimentatore da 33 W presente in confezione. Il sistema operativo sarà Android 10 con la MIUI 12 e riceverà chiaramente Android 11.

Per la parte multimediale si parla di una fotocamera posteriore con almeno 4 sensori, sia da una parte che dall’altra. Quello principale sarà da 64 MP.

Redmi K40 e Redmi K40 Pro verranno probabilmente presentati a luglio 2020 e all’interno della presentazione verrà annunciata anche una nuova Redmi Band. Per i prezzi dobbiamo ancora attendere ma siamo sicuri che saranno in linea con quelli della gamma K30.