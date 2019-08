Redmi Note 8 in arrivo il 29 Agosto? Tutto ciò che sappiamo

Redmi presenterà la sua prima smart TV il 29 agosto. Analizzando le risposte agli utenti del CEO di Xiaomi, il dispositivo potrebbe essere accompagnato dal Redmi Note 8.

Redmi ha organizzato un evento per il giorno 29 agosto. In quell’occasione l’azienda presenterà al mondo la sua prima smart TV. Il dispositivo però potrebbe non essere il solo protagonista. Alla domanda di un utente che chiedeva se nello stesso giorno sarebbe stato presentato il Redmi Note 8, il CEO di Xiaomi Lei Jun ha risposto con un pollice alzato lasciando presupporre che sarà proprio così.

Poco si sa sullo smartphone che dovrà raccogliere la pesante eredità del Redmi Note 7. Il futuro dispositivo della casa cinese dovrebbe essere il primo a integrare il sensore fotografico Samsung ISOCELL Bright GW1 da 64 Megapixel. Nelle scorse ore, sono trapelate in rete delle immagini di un presunto Redmi Note 8. A quanto pare, potrebbe essere dotato di ben tre fotocamere posteriori poste in verticale. Accanto, dovrebbe trovar posto un quarto sensore probabilmente per la profondità di campo.

Per ora l’azienda si è limita ad affermare che sarà più potete del predecessore, che avrà un comparto fotografico migliorato, un rapporto screen-to-body più elevato e una maggiore autonomia. Non dovrebbero mancare il jack audio da 3,5 mm e la porta USB Type-C. Per quanto riguarda il processore a bordo, ci sono pochissimi indizi. Subito dopo l’annuncio del nuovo MediaTek Helio G90T dedicato agli smartphone gaming, Xiaomi India ha pubblicato un post su Weibo asserendo che presto arriverà uno smartphone del marchio equipaggiato proprio con l’ultimo SoC dell’azienda taiwanese.

Come già detto, però, si tratta di un chip pensato per gli smartphone gaming. Difficile dunque essere certi che alimenterà il futuro Redmi Note 8 senza dimenticare che – in realtà – le due aziende (Xiaomi e Redmi) dovrebbero essere ormai indipendenti e l’annuncio è stato fatto dalla divisione indiana di Xiaomi. Insomma, pochi dettagli e tanti dubbi che potrebbero essere ben presto risolti.

Per quanto riguarda la smart TV, infine, ciò che sappiamo è che il pannello avrà una diagonale di 70 pollici ma non è da escludere che possano esserci anche delle versioni di dimensioni inferiori. Appuntamento al 29 agosto per scoprire tutti i dettagli della prima smart TV di Redmi e per capire se davvero l’azienda presenterà il Redmi Note 8.