Redmi Note 8 Pro, presto in Europa: spuntano i prezzi di vendita

La nuova serie Redmi Note 8 sta arrivando in Europa. Il prezzo di vendita di Redmi Note 8 Pro potrebbe essere di 259 euro (6/64 GB) e di 289 euro (6/128 GB).

Il nuovo Redmi Note 8 Pro viaggia verso l’Europa. L’account Twitter di Xiaomi ha cominciato infatti a pubblicare delle immagini per pubblicizzare il nuovo smartphone di fascia media. Anche se l’azienda cinese non ha ancora comunicato una data per il lancio in Europa, siamo certi che l’arrivo nel Vecchio Continente sia imminente. Pare infatti che il terminale sia già stato inserito nel catalogo di alcuni venditori Europei con tanto di prezzi di vendita.

Secondo quanto riferito, lo smartphone arriverà in due configurazioni: 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna con un prezzo rispettivamente di 259 euro e 289 euro. Si tratta di prezzi non ufficiali ma che lasciano spazio ad alcune considerazioni. Come già detto in altre occasioni, infatti, il catalogo Xiaomi comincia a essere un po’ confuso. Sono tanti i dispositivi validi acquistabili a cifre molto simili. Senza dimenticare che questo nuovo smartphone ha l’arduo compito di raccogliere la pesante eredità del fortunato Redmi Note 7, un prodotto diventato ancora più interessante con l’attuale calo di prezzo.

Some European retailers have listed the #Xiaomi #RedmiNote8Pro for the following prices-

6GB+64GB @ 259 Euros

6GB+128GB @ 289 Euros pic.twitter.com/hK6j45baWA — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 17, 2019

Certo, Redmi Note 8 Pro ha un comparto fotografico diverso che potrebbe fare la differenza in ottica commerciale. Sono quattro le fotocamere posteriori: sensore principale da 64 Megapixel (f/1.8) assistito da un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e due sensori da 2 Megapixel (macro e profondità di campo). Sul frontale, invece, c’è una fotocamera da 20 megapixel (f/2.2).

Per quanto riguarda il processore, l’azienda ha optato per il MediaTek Helio G90T pensato per offrire alte prestazioni anche durante le sessioni di gioco. La scheda tecnica si completa con un display IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full-HD+ protetto da Gorilla Glass 5, un sensore biometrico integrato nel modulo fotografico e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W. Non manca il jack audio da 3,5 mm e la porta USB-C.

Insomma, si tratta di una scheda tecnica di tutto rispetto per il segmento di appartenenza. Sarà interessante capire quale sarà la risposta del mercato, dato l’ampio catalogo di Xiaomi. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale che – come già detto – potrebbe non tardare ad arrivare.