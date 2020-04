Xiaomi, nel proprio account ufficiale di Twitter, ha annunciato che i nuovi membri della famiglia Redmi Note 9 saranno svelati il 30 aprile. I dispositivi arriveranno anche in Italia, insieme ad alcune “inaspettate sorprese”.

Le indiscrezioni di poche ore fa sono state confermate: Redmi si prepara a lanciare almeno un nuovo device. Si tratta di Note 9, uno smartphone di fascia media che dovrebbe avere le stesse specifiche di Redmi 10X. La società ha lanciato pochi giorni fa in Europa il primo prodotto di questa serie, ovvero Redmi Note 9S (disponibile all’acquisto su Amazon).

Siamo quasi pronti a presentarvi i nuovi membri della #RedmiNote9 Family, e vi promettiamo anche qualche inaspettata sorpresa!

Ci vediamo presto in diretta! pic.twitter.com/PQf09E5cTe — Xiaomi Italia (@xiaomiItalia) April 24, 2020

Per quanto riguarda il nuovo smartphone, le specifiche tecniche sono ancora incerte. Probabilmente, troveremo un display FullHD+ da 6,53 pollici (con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel). La fotocamera frontale da 13 MP sarà forse posizionata in un foro nello schermo. Nella scocca posteriore potrebbe esserci un modulo fotografico in cui saranno incastonati quattro sensori (48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP).

Redmi 10X

Sotto la scocca potrebbe essere nascosto il processore MediaTek Helio G85, accompagnato da 3/4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. La batteria, infine, potrebbe contare su una capacità massima di 5.020 mAh.

Insieme a questo device, potrebbero essere presentati altri prodotti, forse Note 9 Pro (versione globale), un nuovo router, una Mi TV Stick o Xiaomi Mi Note 10 Lite.