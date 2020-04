Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro e Mi 10 Lite presto in Europa?

Arrivata da pochi anni in Europa, Xiaomi è riuscita a guadagnarsi un’ampia fetta di mercato nel Vecchio Continente. Il successo è stato accompagnato da una politica aggressiva dei prezzi e da un catalogo prodotti sempre più vasto, tanto da aver creato in alcuni casi un po’ di confusione. A quanto pare, la strategia anche per questo 2020 sarà la stessa. Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro e Mi Note 10 Lite sarebbero in arrivo nel Vecchio Continente. L’indiscrezione arriva dal noto leaker Roland Quandt.

Facciamo un attimo il punto della situazione per chiarire il contesto. Xiaomi ha già portato in Europa – e in Italia – Redmi Note 9S che condivide l’intera scheda tecnica con Redmi Note 9 Pro, già annunciato in Cina assieme al modello Redmi Note 9 Pro Max come descritto in questo articolo. Per questo, la fonte tiene a specificare che il Redmi Note 9 Pro di cui parla non è il Redmi Note 9S. Quindi, non sono chiare quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche del modello in arrivo.

and no, it's not the Note 9s I'm talking about up there. — Roland Quandt (@rquandt) April 23, 2020

Per quanto riguarda invece Redmi Note 9, abbiamo qualche informazione grazie alla certificazione TENAA e varie indiscrezioni. Il dispositivo dovrebbe integrare un display da 6,53 pollici con foro per la fotocamera da 13 MP e quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP. Il processore potrebbe essere il MediaTek Helio G80 abbinato – secondo Quandt – a 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Arriviamo infine a Mi Note 10 Lite, variante del primo smartphone con fotocamera da 108 MP. Il dispositivo in arrivo dovrebbe essere basato sullo Snapdragon 730G con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, avere una fotocamera anteriore da 16 MP e cinque fotocamere posteriori (64 MP + 8 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP).

Insomma, non ci resta che attendere per capire se questi tre dispositivi arriveranno davvero sul mercato europeo a breve.