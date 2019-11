Redmi Watch potrebbe presto diventare realtà

Redmi pensa di entrare nel mercato smartwatch. A quanto pare, il marchio cinese è al lavoro su Redmi Watch che potrebbe essere una versione economica di Mi Watch di Xiaomi.

Anche Redmi potrebbe presto entrare nel mercato smartwatch. Xiaomi ha presentato da pochissimi giorni il suo primo smartwatch, Mi Watch, e il sub-brand Redmi pare seguire la stessa strada. Ad alzare l’interesse sulla questione ci ha pensato Lu Weibing, General Manager del marchio, che su Weibo ha lasciato intendere che presto potrebbe arrivare Redmi Watch.

Per il momento non si tratta di una conferma, ma rappresenta un primo passo verso quella potrebbe essere la presentazione ufficiale. Ovviamente, non ci sono informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche o le funzionalità. Qualora Redmi Watch dovesse diventare realtà, ci aspettiamo che abbia un prezzo inferiore rispetto al fratello maggiore dato che la linea Redmi è sempre stata quella più economica.

Tuttavia, il design potrebbe essere simile al Mi Watch. Quest’ultimo è caratterizzato da un display AMOLED da 1,78 pollici di forma quadrata, con il medesimo rapporto di forma di Apple Watch. Il pannello è incastonato in una cassa realizzata in alluminio e ceramica. Sulla parte destra, Xiaomi ha implementato una corona fisica che permette di navigare nell’interfaccia utente. Inoltre, Mi Watch gode anche del supporto per le e-SIM.

È ipotizzabile che Redmi possa perdere proprio la funzionalità e-SIM e presentarsi con un display più piccolo. Resta da capire anche se sarà basato su WearOS o se avrà a bordo un software proprietario. Insomma, manca ogni tipo di dettaglio a riguardo. Per ora, infatti, sono solo speculazioni basate su una frase provocatoria detta da Lu Weibing. Ad ogni modo, se esiste un Redmi Watch, non dovremo aspettare molto prima che comincino a fuoriuscire le informazioni.

L’entrata di Redmi nel mercato smartwatch non dovrebbe sorprendere in quanto parliamo di un mercato florido in rapida ascesa. Basta analizzare i dati di vendita relativi al 2019 per capire perché sempre più aziende si stiano lanciando in questo settore.