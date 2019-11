Mercato smartwatch in ascesa: +42% nel Q3 2019, Apple imbattibile

Le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute del 42% nel Q3 2019 con 14 milioni di unità vendute. Domina Apple, resiste in seconda posizione Samsung a discapito di Fitbit in terza posizione.

Il mercato smartwatch continua a vivere una crescita incredibile. Secondo l’ultimo rapporto di Strategy Analytics, le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute di un incredibile 42% su base annua nel terzo trimestre del 2019 raggiungendo 14 milioni di unità. Apple Watch continua a essere il campione indiscusso consolidando la prima posizione del colosso di Cupertino che – da solo – detiene il 47,9% di quota di mercato.

Apple, infatti, ha spedito 6,8 milioni di smartwatch nel periodo di riferimento contro i 4,5 milioni del Q3 2018 registrando una crescita del 51%. Apple Watch continua a respingere la concorrenza grazie alla piena integrazione con l’ecosistema del Mela Morsicata e alle tante funzionalità offerte, anche nell’ambito della salute.

Credit - Strategy Analytics

Samsung, invece, è riuscita a mantenere la seconda posizione a discapito di Fitbit recentemente acquistata da Google. Le unità vendute dal produttore di Seul sono passate da 1,1 milioni a 1,9 milioni guadagnando il 13,4% di quota di mercato. Le vendite però sono leggermente calate rispetto al trimestre precedente dove Samsung aveva raggiunto la cifra tonda di 2 milioni di spedizioni. L’arrivo del nuovo Galaxy Watch Active 2 dovrebbe consentire alla società sudcoreana di migliorare ulteriormente la sua posizione nel prossimo trimestre.

Ancora in perdita Fitbit che spera di risollevare le proprie sorti con la vendita a Google che – nel frattempo – attende di portare sul mercato il suo primo smartwatch. Alla luce dei dati odierni, comunque, non sarà un’impresa facile. Nel terzo trimestre del 2019, Fitbit ha spedito 1,6 milioni di smartwatch in tutto il mondo, in leggero aumento rispetto ai 1,5 milioni del Q3 2018. Tuttavia, la quota di mercato globale di Fitbit è scesa all’11,3% contro il 15% di un anno fa.

Insomma, come previsto, il mercato smartwatch continua a crescere guidato principalmente da Apple e continuerà a farlo nei prossimi mesi. Dopo la vendita di Fitbit e l’entrata in gioco di altri competitors come Huawei e Xiaomi, sarà interessante capire come la lista dei produttori di smartwatch cambierà nel corso del tempo e se ci sarà un dispositivo in grado di competere realmente con gli Apple Watch.