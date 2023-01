Apple ha ormai detto addio all’iPod da più di sei mesi, ma la nostalgia nei confronti del rivoluzionario lettore musicale sembra tutt’altro che destinata a spegnersi.

Sta infatti diventando virale sul Web un’applicazione, Retro Pod, che promette di trasformare – almeno nell’interfaccia grafica – il vostro moderno iPhone in un vero e proprio iPod Classic, uno dei più amati modelli di iPod prodotto da Apple tra il 2001 e il 2009.

Una volta scaricata Retro Pod dall’App Store, basterà concederle l’autorizzazione a sincronizzarsi con la vostra libreria di Apple Music e superare un breve tutorial.

A partire da questo momento potrete visualizzare le vostre canzoni, album e playlist salvate navigando con una vera e propria scroll wheel virtuale, attivare la modalità Shuffle oppure visualizzare i vostri contenuti con la celebre interfaccia Cover Flow.

All’interno delle impostazioni di Retro Pod potrete inoltre cambiare il colore del vostro “iPod Classic”, diventando almeno virtualmente i fortunati possessori di un’edizione speciale con scroll wheel rossa su fondo nero.

Retro Pod, che al netto di alcuni errori di traduzione è un’applicazione semplice ma del tutto funzionante, rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato, capace di riportare gli utenti al 2005 almeno per qualche minuto.

Proprio per questo non ha esitato a colpire nel segno, conquistando il pubblico di TikTok: nel giro di pochi giorni il pubblico del social network ha condiviso molteplici video che mostrano il funzionamento dell’app, pienamente in linea con il ritorno alla moda dei anni ’90 e dei primi anni Duemila che sta spopolando presso i più giovani.

Retro Pod è gratuita e disponibile per il download su iOS. I molti utenti di Spotify dovranno però restare delusi: per il momento l’applicazione è in grado di sincronizzarsi solo con la libreria di Apple Music.