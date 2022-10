Il secondo Prime Day dell’anno è arrivato, portando con sé tantissime offerte interessanti dedicate agli abbonati al servizio di Amazon. In particolare, Fitbit ha proposto degli sconti pazzeschi sulla linea di dispositivi smartwatch, con ribassi oltre il 50%.

Tra i prodotti Fitbit in offerta quello più imperdibile è il Versa 2, che in occasione del Prime Day viene venduto a soli 89,99€, con uno sconto del 55% rispetto al prezzo originario di 199,95€. Si tratta di un articolo veramente da non perdere, considerando che su Amazon ha una media di quasi 5 stelle su oltre 47 mila recensioni.

Il Fitbit Versa 2 è uno dei prodotti più amati della linea e uno strumento utilissimo per rimanere in forma: lo smartwatch vi accompagnerà infatti nel corso della giornata e si sincronizzerà automaticamente con tutti i più comuni dispositivi iOS, Android e Windows. Potrete quindi tenere traccia della vostra attività fisica, misurando il battito cardiaco, i passi giornalieri, le calorie bruciate, la distanza percorsa e i minuti attivi.

Oltre al monitoraggio dell’attività fisica, il Versa 2 vi fornirà all’interno dell’applicazione Fitbit dati utili sulle statistiche del sonno, come la durata e le varie fasi che lo compongono; inoltre, vi permetterà di connettervi con i vostri amici per seguirne i progressi e motivarvi a vicenda tramite sfide e medaglie.

Infine, il Versa 2 è dotato di Alexa integrata, la quale vi permetterà di controllare il tempo atmosferico, impostare timer e allarmi, leggere notizie e gestire la riproduzione della musica, tutto senza dover prendere in mano il vostro smartphone. È presente anche la modalità always on, con la quale il display dello smartwatch rimarrà sempre acceso, mostrandovi le informazioni che desiderate ogni volta che lo guardate.

Il Versa 2 è dunque un prodotto da non perdere assolutamente, ma non è l’unico della linea Fitbit a essere in sconto durante questo Prime Day. In qualsiasi caso, che voi siate interessati a questa offerta (che trovate nella pagina dedicata) o agli altri smartwatch, vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile, altrimenti potrebbero terminare le scorte.

Le migliori offerte sui Fitbit del Prime Day 2022

