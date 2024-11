Rimuovi subito queste 15 app, malware SpyLoan ha già colpito 8 milioni di volte

Un nuovo allarme sicurezza colpisce gli utenti di smartphone: oltre 8 milioni di dispositivi sono stati compromessi globalmente a causa di applicazioni malevole contenenti un malware noto come SpyLoan, il quale sfrutta tecniche di ingegneria sociale per estorcere dati sensibili. Questi nuovi attacchi “portano a estorsioni, molestie e perdite finanziarie”.

Il team di ricerca mobile di McAfee ha constatato un incremento significativo di queste app predatorie, che mirano in particolare agli utenti Android in vari Paesi. Utilizzando tattiche di ingegneria sociale, queste applicazioni ingannano gli utenti inducendoli a fornire informazioni personali e ad accordare permessi extra.

L'ingegneria sociale è una pratica che si basa sull'abilità di manipolare le persone per ottenere accesso non autorizzato a informazioni riservate o sistemi. Questa pratica non è un fenomeno recente, risale a molto tempo prima dell'era digitale. Ad esempio, nel corso della storia, manovre di ingegneria sociale sono state usate per infiltrarsi in governi o organizzazioni. Un esempio famoso è la storia del cavallo di Troia, un inganno che secondo la leggenda permise ai greci di entrare nella città di Troia e di conquistarla.

Con l'avanzamento della tecnologia, le tattiche di ingegneria sociale hanno trovato un fertile terreno di crescita nel cyberspazio. I criminali informatici utilizzano queste tecniche per ingannare gli individui e indurli a compiere azioni che possono compromettere la loro sicurezza, come il download di software malevolo o la divulgazione di informazioni confidenziali.

Ecco la lista delle 15 app infette:

Nome pacchetto Numero di download SHA256 com.prestamoseguro.ss 1M f71dc766744573efb37f04851229eb47fc89aa7ae9124c77b94f1aa1ccc53b6c com.voscp.rapido 1M 22f4650621fea7a4deab4742626139d2e6840a9956285691b2942b69fef0ab22 com.uang.belanja 1M b5209ae7fe60abd6d86477d1f661bfba306d9b9cbd26cfef8c50b81bc8c27451 com.rupiahkilat.best 1M 9d51a5c0f9abea8e9777e9d8615bcab2f9794b60bf233e3087615638ceaa140e com.gotoloan.cash 1M 852a1ae6193899f495d047904f4bdb56cc48836db4d57056b02352ae0a63be12 com.hm.happy.money 1M 43977fce320b39a02dc4e323243ea1b3bc532627b5bc8e15906aaff5e94815ee com.kreditku.kuindo 500K dfbf0bf821fa586d4e58035ed8768d2b0f1226a3b544e5f9190746b6108de625 com.winner.rupiahcl 500K b67e970d9df925439a6687d5cd6c80b9e5bdaa5204de14a831021e679f6fbdf1 com.vay.cashloan.cash 100K e303fdfc7fd02572e387b8b992be2fed57194c7af5c977dfb53167a1b6e2f01b com.restrict.bright.cowboy 100K e59fd9d96b3a446a2755e1dfc5a82ef07a3965866a7a1cb2cc1a2ffb288d110c com.credit.orange.enespeces.mtn.ouest.wave.argent.tresor.payer.pret 100K 453e23e68a9467f861d03cbace1f3d19909340dac8fabf4f70bc377f0155834e com.huaynamoney.prestamos.creditos.peru.loan.credit 100K ef91f497e841861f1b52847370e2b77780f1ee78b9dab88c6d78359e13fb19dc com.credito.iprestamos.dinero.en.linea.chile 100K 45697ddfa2b9f7ccfbd40e971636f9ef6eeb5d964e6802476e8b3561596aa6c2 com.conseguir.sol.pe 100K 79fd1dccfa16c5f3a41fbdb0a08bb0180a2e9e5a2ae95ef588b3c39ee063ce48 com.pret.loan.ligne.personnel 50K 27743ab447cb3731d816afb7a4cecc73023efc4cd4a65b6faf3aadfd59f1768e

Seppur queste applicazioni siano apparse inizialmente legittime e disponibili su Google Play Store, alcune di esse sono state rimosse mentre altre sono state aggiornate dai loro sviluppatori per eliminare la minaccia. Queste app presentano soluzioni finanziarie vantaggiose, offrendo prestiti rapidi e flessibili a tassi bassi e con requisiti minimi. Tuttavia, non si tratta di vere opportunità di finanziamento, ma di trappole costose che possono trascinare gli utenti in un circolo vizioso di debiti e violazioni della privacy.

Nonostante violino le politiche delle piattaforme, molte di queste applicazioni riescono a superare i processi di verifica degli store e appaiono affidabili agli occhi degli utenti. Google consiglia di attivare Play Protect per segnalare immediatamente le app non appena vengono identificate come potenziali minacce.

Le autorità competenti suggeriscono agli utenti di essere vigili e di evitare l'installazione di applicazioni basate su promesse allettanti senza verificarne l'autenticità e l'integrità delle aziende che le stanno dietro. Google ha inoltre fornito una serie di indicazioni per riconoscere se un dispositivo potrebbe essere compromesso.

Sintomi del dispositivo:

Avvisi relativi a un virus o a un dispositivo infetto

Il software antivirus utilizzato non funziona o non viene più eseguito

Diminuzione significativa della velocità di funzionamento del dispositivo

Diminuzione significativa e inaspettata dello spazio di archiviazione sul dispositivo

Il dispositivo smette di funzionare correttamente o di funzionare del tutto

Sintomi del browser:

Avvisi relativi a un virus o a un dispositivo infetto

Annunci pop-up e nuove schede che non scompaiono

Estensioni o barre degli strumenti di Chrome indesiderate che si ripresentano in continuazione

La navigazione sembra sfuggire al vostro controllo e viene reindirizzata a pagine o annunci sconosciuti

La homepage o il motore di ricerca di Chrome continuano a cambiare senza il vostro permesso

Altri sintomi:

I vostri contatti hanno ricevuto e-mail o messaggi sui social media da voi, ma non li avete inviati

Se si riscontrano questi sintomi, è consigliabile verificare gli aggiornamenti di sicurezza disponibili, rimuovere app non affidabili e effettuare un controllo di sicurezza approfondito. La prevenzione attraverso l'informazione e l'attuazione di pratiche di sicurezza adeguate risulta essenziale per proteggere la propria privacy e sicurezza finanziaria.