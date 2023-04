Il famoso investitore Warren Buffett ha elogiato la forte fedeltà che la società tecnologica Apple ha conquistato con i suoi smartphone iPhone. In un’intervista a CNBC, il magnate ha parlato di Tim Cook e di come la sua gestione dell’azienda le abbia permesso di continuare a crescere nel settore.

Buffett ha lodato il modo in cui Cook ha guidato Apple durante il suo mandato di CEO. “Tim Cook è uno dei CEO più eleganti e capisce il business”, ha detto Buffett. “Tim Cook ha gestito quell’azienda in modo straordinario”.

L’investitore ha anche spiegato perché pensa che Apple abbia una così forte fedeltà del marchio:

“Se foste utenti Apple e qualcuno vi offrisse 10.000 dollari, con l’unica condizione che vi tolgano il vostro iPhone e non possiate mai più comprarne uno, non lo accettereste. Se vi dicessero che, se comprate un’altra macchina Ford, vi daranno 10.000 dollari per non farlo, prenderete i 10.000 dollari e comprerete una Chevrolet”, ha esemplificato.

Warren Buffett, attraverso Berkshire Hathaway, possiede un gran numero di azioni della società Apple e ha spiegato che è così perché “è un’azienda meravigliosa”.

“E la nostra partecipazione aumenta un po’ ogni anno perché loro ricomprano le loro azioni. E Tim non le emette, le compra. E noi amiamo questo” ha continuato.

Ovviamente il magnate ha esagerato volutamente per sottolineare quanto per gli utenti la fedeltà al marchio fondato da Steve Jobs e Steve Wozniak sia fondamentale. Nonostante le tantissime alternative, chi si è lasciato andare ed è entrato nell’ecosistema Apple con entrambe le scarpe difficilmente torna indietro.

Buffett ha anche voluto spendere qualche parola su ChatGPT, l’intelligenza artificiale del momento. “Penso che sia qualcosa che non capisco affatto, ma Bill Gates è venuto da me circa quattro o cinque mesi fa almeno e mi ha detto: ‘Ti mostro l’ultima novità e cosa puoi farci’. Infatti, gli ho detto di prendere la canzone ‘My Way’ e scriverla in spagnolo. Due secondi dopo, arriva la traduzione e si scopre che è fatta in rima”, ha commentato.

Buffett ha ammesso in passato di non essere molto ferrato in tecnologia, ma ha dimostrato una volontà di provare nuove tecnologie al suo ritmo.