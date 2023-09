Acquistare uno smartphone di punta rappresenta sempre un impegno finanziario significativo, motivo per cui molte persone valutano il mercato dei ricondizionati. Tuttavia, spesso i prezzi dei ricondizionati non si traducono in notevoli risparmi rispetto alle vendite tra privati. Ma ora, grazie alla nuova promozione di eBay, fino al 30 settembre l’acquisto di uno smartphone ricondizionato diventa davvero vantaggioso.

Una vasta selezione di smartphone ricondizionati è compatibile con il coupon “SMARTPHONEREFURB“, il quale offre uno sconto extra del 10%. Questa offerta permette agli interessati di risparmiare fino a un massimo di 100,00€ sul mercato dei dispositivi usati. In realtà, si potrebbe addirittura ottenere un risparmio massimo di 200,00€, poiché il coupon è utilizzabile due volte separatamente. Questo significa che potreste pensare di sostituire sia il vostro attuale smartphone che quello di un amico o del vostro partner con un modello migliore, anche se non nuovissimo.

Smartphone ricondizionati, chi dovrebbe acquistarli?

Per gli appassionati dei dispositivi Apple, questa potrebbe essere l’occasione ideale per acquistare un iPhone 12 Mini. Sono disponibili vari modelli, alcuni in condizioni estetiche perfette e altri con segni d’usura leggeri. Dopo l’applicazione del coupon, è possibile acquistare un iPhone 12 Mini per meno di 300,00€.

Questo modello di iPhone è perfetto per coloro che desiderano un iPhone, ma non sono interessati alle ultimissime novità, come quelle introdotte ad esempio con iPhone 15. Nonostante la sua età, l’iPhone 12 Mini è perfettamente in grado di gestire applicazioni come WhatsApp e servizi di messaggistica simili, garantendo una fluidità e velocità d’utilizzo eccellenti. Pur non essendo l’ultimo arrivato, non dimentichiamo che si tratta pur sempre di un iPhone, e quindi di uno smartphone capace di scattare belle foto e video.

Inoltre, essendo un modello “Mini”, è l’ideale per chi cerca uno smartphone Apple compatto, con dimensioni che si distinguono dalla struttura sempre più grande degli smartphone moderni. Apple sembra aver abbandonato la produzione di modelli “Mini”, quindi l’acquisto dell’iPhone 12 Mini rappresenta una scelta saggia per chi desidera un dispositivo compatto e performante senza seguire necessariamente le ultime tendenze di mercato.

Rispetto al prezzo di un modello nuovo, che di solito si aggira intorno ai 600,00€ per l’iPhone 12 Mini, potrete risparmiare oltre la metà acquistando su eBay oggi. Inoltre, potrete contare su un dispositivo sottoposto a ispezione professionale, pulito e ricondizionato, con un periodo di garanzia di 12 mesi, un vantaggio che potrebbe non essere disponibile acquistando da venditori privati.

Dal punto di vista di praticità e funzionalità, lo stesso principio si applica anche ai dispositivi Android come il Samsung Galaxy S20 FE 5G, che è uno dei più acclamati della suddetta serie. Il modello che stiamo menzionando è etichettato come in ottime condizioni, il che rende il suo prezzo di soli 237,32€ estremamente allettante, soprattutto se si considera che per un dispositivo nuovo occorrono non meno di 400,00€. Non ci resta che linkarvi la pagina promozionale, dalla quale scoprire tutti gli smartphone ricondizionati compatibili con lo sconto extra.

N.B: inserire il coupon “SMARTPHONEREFURB” per ottenere lo sconto extra sui ricondizionati.

Termini e condizioni

Codice: SMARTPHONEREFURB

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 200€

Inizio: 21 settembre 2023 ore 9:00

Fine: 30 settembre 2023 ore 23:59

