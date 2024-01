I SUV sono troppo grossi, serve una legge che ne limiti le dimensioni

La crescente popolarità dei SUV a livello globale sembra inarrestabile e continua a guadagnare terreno; la tendenza di questi veicoli a ingrandirsi sta generando preoccupazioni, soprattutto in Europa, dove le strade strette e il parcheggio limitato stanno creando attriti e problemi.

Un recente studio ha rivelato che la larghezza media dei nuovi veicoli passeggeri in Europa aumenta di 1 cm ogni due anni, riducendo lo spazio disponibile per altri utenti della strada. Questo fenomeno sta causando disagi nelle città europee densamente popolate, dove le strade sono strette e il parcheggio è un problema.

Attualmente, la larghezza massima consentita per tutti i veicoli nell'Unione Europea è di 255 cm, ma le case automobilistiche non sono ormai così lontane da questo limite. Se prima degli anni 2000 le auto erano mediamente larghe 180 centimetri, ora non è difficile trovare SUV che con gli specchietti chiusi superino i 200 centimetri. Un esempio? Questo Range Rover che abbiamo provato di recente, con gli specchietti aperti misura 215 centimetri.

Gli esperti avvertono che senza regolamentazioni da parte dell'UE, la presenza di grandi SUV e pick-up potrebbe diventare così diffusa da equipararsi a quella di camion e autobus.

Le strade strette e i parcheggi progettati per veicoli più piccoli stanno già causando problemi, poiché molti SUV non riescono ad adattarsi a tali spazi. Il rapporto di T&E propone una revisione delle dimensioni massime consentite per veicoli passeggeri e commerciali leggeri per preservare lo spazio pubblico da ulteriori invasioni.

Inoltre, si sottolinea che le dimensioni del veicolo, in particolare l’altezza, sono cruciali per la sicurezza stradale. Un altro studio condotto in Belgio ha evidenziato che un aumento di 10 cm dell'altezza del cofano di un veicolo aumenta il rischio di morte in caso di collisione con pedoni e ciclisti del 30%.

La questione sarà affrontata dal Parlamento europeo e dal Consiglio all'inizio del 2024. Alcuni paesi, come la Francia, stanno già implementando misure per scoraggiare l'uso di veicoli più pesanti, mentre città come Parigi e Lione stanno considerando tariffe di parcheggio più elevate per i veicoli più grandi e pesanti.