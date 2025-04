Ritratti perfetti: OPPO e Sony lanciano Lumo Image

L'evoluzione dell'imaging fotografico su smartphone compie un nuovo salto qualitativo con l'arrivo di OPPO Lumo Image, il sistema sviluppato dal colosso cinese in collaborazione con Sony che promette di rivoluzionare la fotografia mobile, in particolare nel campo dei ritratti. La tecnologia farà il suo debutto il prossimo 10 aprile durante la presentazione ufficiale della nuova serie di dispositivi premium OPPO Find X8, che vedrà protagonista il modello di punta Find X8 Ultra insieme ai gemelli Find X8s e Find X8s+. Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti per OPPO, che punta decisamente a consolidare la propria posizione come riferimento nel settore della fotografia mobile.

Contrariamente a quanto si potesse inizialmente pensare, la nascita di OPPO Lumo Image non segna la fine della collaborazione tra OPPO e Hasselblad. Il produttore cinese ha infatti confermato che la partnership con lo storico marchio svedese, avviata nel 2022, continuerà anche in futuro. "OPPO continuerà a collaborare con Hasselblad per esplorare ulteriori possibilità per l'imaging mobile", ha dichiarato ufficialmente l'azienda, dissipando così ogni dubbio su un eventuale abbandono della collaborazione.

La nuova sinergia con Sony si affianca quindi al rapporto già esistente con Hasselblad, creando un ecosistema di competenze che promette di portare l'esperienza fotografica su smartphone a livelli mai visti prima. Nobu Kimura, CEO di Sony Semiconductor China, ha sottolineato come il rapporto tra OPPO e Sony vada ben oltre la semplice relazione cliente-fornitore, configurandosi come una vera partnership strategica finalizzata a "dare forma al futuro degli standard di imaging".

Questa dichiarazione evidenzia l'importanza della collaborazione, che include lo sviluppo congiunto della prossima generazione di sensori LYTIA. Non a caso, il nuovo OPPO Find X8 Ultra sarà equipaggiato con il sensore Sony LYT-900, uno dei più avanzati attualmente disponibili sul mercato.

Nasce per i ritratti e illumina i momenti importanti!

L'annuncio ufficiale di OPPO Lumo Image è avvenuto tramite un post condiviso dall'azienda su Weibo, la piattaforma social cinese, dove il sistema viene presentato con lo slogan "Nasce per i ritratti e illumina i momenti importanti". Questa descrizione mette in evidenza la specializzazione del nuovo sistema di imaging, che punta a eccellere particolarmente nella fotografia ritrattistica, un ambito in cui gli smartphone hanno ancora margini di miglioramento rispetto alle fotocamere professionali.

La tecnologia OPPO Lumo Image integra innovazioni sia hardware che software, combinando un sistema ottico super sensibile alla luce con lunghezze focali equivalenti a 15 mm, 23 mm, 70 mm e 135 mm, algoritmi avanzati di fotografia computazionale, un motore di imaging digitale proprietario e la funzionalità ProXDR per una gestione superiore della gamma dinamica.

Tra le caratteristiche più interessanti del nuovo sistema fotografico spicca l'implementazione di un "vetro blu supercristallino" che, secondo quanto dichiarato da OPPO, migliora significativamente le performance fotografiche del Find X8 Ultra, riducendo l'ingresso degli infrarossi con un miglioramento del cut-off rate dell'81% rispetto alle soluzioni convenzionali. Questo si traduce in colori più accurati e una maggiore fedeltà cromatica nelle immagini.

Notevoli progressi riguardano anche il teleobiettivo periscopico, dotato di un design flottante a due gruppi che accelera la messa a fuoco del 30% e riduce la distanza minima di messa a fuoco a soli 10 centimetri. Questa innovazione permette di realizzare primi piani dettagliati anche con focali lunghe, un limite storico dei teleobiettivi su smartphone.

Il modello di punta OPPO Find X8 Ultra sarà inoltre equipaggiato con una lente True Tone (denominata "Danxia") in grado di percepire la temperatura del colore su più zone dell'immagine, consentendo correzioni cromatiche più precise e naturali. Gli utenti potranno visualizzare queste correzioni in tempo reale durante lo scatto grazie alla funzionalità True Color ProXDR Live, un'anteprima che mostra esattamente come apparirà l'immagine finale.

L'appuntamento per scoprire tutte le potenzialità di questo nuovo sistema è fissato per il 10 aprile, quando OPPO presenterà ufficialmente in Cina la nuova gamma Find X8. Gli appassionati di fotografia mobile attendono con impazienza questo evento che promette di ridefinire gli standard qualitativi del settore, grazie alla convergenza delle competenze di tre giganti dell'imaging: OPPO, Sony e Hasselblad.