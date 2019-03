Samsun Galaxy Fold, i preordini in Europa partiranno il 26 aprile. Serviranno 2.000 euro

La vendita partirà dal 3 maggio in 15 paesi europei, Italia inclusa. Il Galaxy Fold di Samsung si prepara a sfidare sul mercato il Mate X di Huawei.

L’arrivo sul mercato del Galaxy Fold – lo smartphone pieghevole di Samsung – ha finalmente una data. I preordini infatti partiranno, in Europa, dal 26 di aprile, con la vendita prevista dal 3 maggio. Com’era immaginabile, il prezzo sarà salato: per acquistarlo infatti saranno necessari 2.000 euro, una cifra comunque inferiore al Mate X di Huawei (2.299 euro). Insomma, siamo all’alba di una nuova era per i dispositivi mobili.

In realtà, negli Stati Uniti questa rivoluzione inizierà prima. Nel paese a stelle e strisce infatti il Galaxy Fold potrà essere acquistato proprio dal 26 aprile, giorno in cui si apriranno i preordini in Europa. Peraltro, il 3 maggio il Galaxy Fold verrà commercializzato in ben 15 paesi del Vecchio Continente, a testimonianza di quanto Samsung punti su questo dispositivi, probabilmente nella logica di poter giocare d’anticipo sui concorrenti in relazione agli smartphone pieghevoli.

Il Galaxy Fold mantiene inoltre attorno a sé quell’alone di “mistero” presente sin dall’annuncio ufficiale avvenuto nel corso dell’evento di presentazione del Galaxy S10 tenutosi in contemporanea a San Francisco e a Londra lo scorso 20 febbraio. Infatti, rispetto a quanto fatto da Huawei con il Mate X, Samsung non ha rilasciato tutti i dettagli tecnici di questo prodotto, che inevitabilmente verranno svelati nel corso delle prossime settimane.

Vedremo quello che sarà l’impatto sul mercato. Salvo stravolgimenti dell’ultima ora, l’Italia sarà tra i 15 paesi europei in cui il Galaxy Fold verrà commercializzato. Sarà certamente interessante verificare l’andamento del “duello” con il Mate X di Huawei, il prodotto che, più di qualsiasi altro, ha totalmente catalizzato l’attenzione mediatica nel corso del Mobile World Congress 2019.