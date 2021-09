Samsung: ampliare la RAM dei nuovi smartphone è possibile, ecco come

La possibilità di ampliare la memoria RAM del proprio telefono all’occorrenza, e magari di poterlo fare senza costi aggiuntivi, sembra troppo bella per essere vera. Eppure è proprio questo che, almeno sulla carta, promette Samsung in un recente aggiornamento destinato alla serie A dei suoi smartphone.

Nelle novità introdotte con la versione A528BXXU1AUH9 del sistema operativo del nuovo medio di gamma di casa Samsung, il Galaxy A52 5G, spicca infatti la presenza della cosiddetta “RAMPlus”. Abilitando questa funzionalità, infatti, la casa produttrice promette di aggiungere 4GB di memoria virtuale ai già presenti 6GB integrati nello smartphone, così da arrivare a 10 gigabyte disponibili per il funzionamento di applicazioni e processi interni.

Il modo in cui avviene questo processo è in realtà tutt’altro che nuovo: la RAMPlus di Samsung altro non è che un termine più user-friendly per definire il processo di paginazione (paging) della memoria, già esistente nella maggior parte dei sistemi operativi di computer e smartphone. La paginazione consiste nella creazione di una memoria virtuale aggiuntiva nel momento in cui la RAM entra in sovraccarico, presa “in prestito” da una parte dello spazio di archiviazione interno. Grazie a questo scambio di dati è possibile tenere più applicazioni in background e migliorare le prestazioni del dispositivo anche in condizioni di stress.

Samsung non è la prima azienda produttrice di smartphone ad attuare questa strategia negli ultimi mesi: l’espansione virtuale della RAM è in fase di test nella versione 12.5 della MIUI di Xiaomi ed è già stata lanciata nella serie X60 degli smartphone Vivo a inizio 2021. L’aggiornamento che introduce la RAMPlus per il Samsung A52 è finora disponibile solo per gli utenti residenti in India, ma si prevede un’espansione anche agli altri mercati.

Con la possibilità di ampliare la memoria RAM, seppure virtualmente, anche gli smartphone di fascia media come quelli della serie A Samsung possono raggiungere risultati sempre più performanti a prezzi competitivi. Il nuovo Galaxy A52 5G, ad esempio, può già vantare un display a 120Hz e un’archiviazione interna da 128GB, espandibile via microSD fino a un terabyte. Scopri qui le caratteristiche tecniche e i prezzi della nuova serie A Samsung.