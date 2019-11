Samsung, cover per smartphone in TPU che mostrano informazioni? Ecco il brevetto

Samsung ha brevettato una cover particolare per gli smartphone Galaxy realizzata in TPU che, grazie a un modulo di emissione luce, sarà i grado di mostrare sulla cover informazioni (come orario e batteria) senza utilizzare un display.

Samsung ha brevettato una cover particolare per gli smartphone Galaxy. Il produttore sudcoreano vorrebbe utilizzare il poliuretano termoplastico (TPU in pratica) in grado di mostrare informazioni sulla parte anteriore e/o posteriore della custodia. Questa avrebbe dunque una duplice funzione: proteggere il dispositivo e fungere come una sorta di display.

Le immagini presenti all’interno del brevetto (allegate all’interno di questo articolo), ci aiutano a comprendere meglio il funzionamento di queste particolari cover. L’idea è la stessa alla base delle LED View Cover già disponibili per gli smartphone Galaxy. Queste sono dotate di un display a LED colorati che mostrano all’utente le informazioni necessarie senza la necessità di accedere allo schermo dello smartphone.

Credit – PatentlyMobile

Nel nuovo brevetto, invece, non ci sarà nessun display a mostrare ciò che l’utente vorrà visualizzare. Sarà il tessuto stesso a rendere visibili le notifiche, gli allarmi, le chiamate in arrivo, lo stato della batteria e molto altro. Come già detto, Samsung prevede di utilizzare un tessuto che comprende un filato TPU insieme a un modulo in grado di emettere luce. Questa verrà trasmessa direttamente attraverso il materiale scelto al fine di mostrare le informazioni sul dispositivo elettronico.

Il colosso di Seul ha anche previsto di utilizzare la stessa tecnologia sugli altoparlanti intelligenti. Come sempre in questi casi, non sappiamo se il brevetto diventerà mai un prodotto reale e commercializzato. Ad ogni modo, per quanto l’idea possa avere una sua utilità, sembra molto simile a quanto già fatto con le LED View Cover.