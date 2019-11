Samsung, ecco il nuovo design per lo smartphone pieghevole

Samsung ha mostrato un nuovo design per smartphone pieghevoli che riprende lo stile di Motorola RAZR con la classica chiusura a conchiglia.

Nel corso della Samsung Developer Conference (SDC), il colosso sudcoreano ha mostrato il concept di un futuro smartphone pieghevole. A differenza dell’attuale Galaxy Fold che si piega come un libro, il nuovo design è caratterizzato da una chiusura a conchiglia. In pratica, riprende lo stile di Motorola RAZR, il chiacchierato smartphone pieghevole che la casa alata potrebbe annunciare il prossimo 13 novembre.

Nonostante la partenza sbagliata di Galaxy Fold arrivato da meno di due mesi in alcuni mercati selezionati, Samsung continua a credere in questa nuova categoria di dispositivi. O meglio, quanto mostrato durante la SDC evidenzia soprattutto gli sforzi del produttore di Seul di cercare soluzioni innovative e fattori di forma che possano garantire durabilità e resistenza.

Per il momento, non sono state rilasciate altre informazioni a riguardo. Si tratta solamente di un concept che mostra un possibile fattore di forma per smartphone pieghevoli. Come già detto, però, non sarebbe del tutto innovativo in quanto già da mesi si vocifera che questa sia la soluzione scelta da Motorola. Inoltre, non è detto che il successore di Galaxy Fold si presenti con questo design.

L’idea principale di Samsung è quella di rendere la sua tecnologia molto più compatta ed estenderla a nuovi fattori di forma. Questo misterioso dispositivo, in realtà, è servito da ponte per parlare della prossima versione dell’interfaccia grafica One UI 2 sottolineando come la società si stia impegnando per adattare l’interfaccia ai nuovi e futuri fattori di forma per garantire un’esperienza utente altrettanto innovativa.