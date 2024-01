Avete uno smartphone Samsung? Ecco quali riceveranno le nuove funzioni IA

Il Samsung Galaxy S24, ufficialmente presentato, si distingue per la sua suite di strumenti di intelligenza artificiale integrati nella One UI 6.1. Queste nuove funzioni, chiamate Galaxy AI, sviluppate in collaborazione con Google e alimentate da modelli Gemini, saranno disponibili di serie.

Le funzioni principali includono funzioni per la Comunicazione multilingue, come la traduzione delle chiamate in tempo reale. Ci sono poi strumenti dedicati alla fotografia e in particolare all’editing, con la possibilità di fare modifiche avanzate in modo molto semplice e veloce. C’è poi il notevole Circle To Search, un nuovo modo di usare Google Lens.

Ebbene, pare che tutte queste novità non saranno un’esclusiva dei nuovi modelli Galaxy S24. Come riporta Android Authority, infatti, Samsung conferma che molte di queste funzioni Galaxy AI saranno estese anche a smartphone (e non solo) meno recenti, tra cui Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab S9. Chi ha uno di questi modelli riceverà un aggiornamento entro la prima metà del 2024, garantendo l'accesso alla One UI 6.1 entro luglio.

La società sudcoreana non ha ancora specificato quali funzioni saranno disponibili sui modelli precedenti, ma sembra che molte di esse saranno implementate.