Samsung vuole diventare un fornitore di batterie a bottone per auricolari

Samsung SDI potrebbe presto diventare un fornitore di micro-batterie a bottone per auricolari true wireless. Stando a quanto riferito da The Elec, la società vorrebbe espandersi anche in questo settore e intrattenere rapporti commerciali con differenti aziende.

Il brand coreano avrebbe condotto alcune indagini in cui sarebbe emerso che già durante i prossimi mesi potrebbero essere numerosi i produttori di auricolari true wireless che preferiranno le batterie a bottone rispetto a quelle a pin. La prima tipologia citata, il cui procedimento di sostituzione e smaltimento è molto più semplice, potrebbero arrivare presto a interessare oltre il 57% dei dispositivi indossabili.

Samsung SDI non avrebbe perso tempo a comprendere il possibile guadagno economico generato da questa nuova operazione, puntando a una crescita del 70% annuo per quanto riguarda il suo business delle batterie. La società potrebbe commercializzare questi componenti a tutti i principali produttori di auricolari, tra cui anche Xiaomi (potete trovate gli auricolari Xiaomi Redmi AirDots su Amazon.).

Samsung Electronics, attualmente attiva anche nella produzione di cuffie senza fili, potrebbe acquistare queste batterie da Samsung SDI. La compagnia dovrebbe presentare, proprio durante i prossimi giorni, i nuovissimi auricolari Galaxy Buds+.