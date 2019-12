Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 ufficiali: quattro fotocamere e Android 10

Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 sono ufficiali. Il produttore sudcoreano ha annunciato oggi i suoi nuovi medio-gamma confermando tutte le informazioni trapelate in precedenza. Ancora una volta, si punta sul comparto fotografico. Gli smartphone infatti sono caratterizzati da un sistema di quattro fotocamere posteriori: il sensore principale da 48 Megapixel per Galaxy A51 (64 Megapixel per Galaxy A71) è abbinato a un grandangolare da 12 Megapixel, a un sensore di profondità da 5 Megapixel e un ultimo da 5 Megapixel per le macro.

Per la parte frontale, Samsung ha scelto il foro sul display per la fotocamera da 32 Megapixel posizionata però al centro dello schermo. Il design dei nuovi arrivati in casa Samsung potrebbe essere molto simile a quello del futuro Galaxy S11 che potrebbe presentarsi con la stessa soluzione estetica. Per il resto, ci troviamo davanti a due schede tecniche interessanti.

Il cuore pulsante di Galaxy A51 è rappresentato dal Soc Exynos 9611 accompagnato dalla GPU Mali-G72. Tante le configurazioni possibili: 4 Gigabyte di RAM con 64 Gigabyte di memoria interna oppure 6/8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di spazio di archiviazione. Quest’ultima sempre espandibile fino a 512 Gigabyte tramite micro-SD.

Il display è un’unita SuperAMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+ (1080 x 2340 pixel) e sensore biometrico per le impronte digitali integrato. Completa la connettività che non dimentica il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Ad alimentare il tutto c’è una batteria da 4.000 mAh che dovrebbe essere in grado di assicurare ottimi risultati.

Galaxy A71, invece, è basato sullo Snapdragon 730 abbinato a 6/8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. Il display ottiene una diagonale di 6,7 pollici e la batteria arriva a 4.500 mAh. In entrambi i casi, la piattaforma software è affidata ad Android 10 personalizzato con One UI 2.0.

Blue Crush Multicor, White Crush Sparkling e Black Crush Diamond sono le colorazioni disponibili per Galaxy A51. Mentre Galaxy A71 sarà acquistabile nelle varianti cromatiche Prism Crush Black, Silver, Blue e Pink. I nuovi smartphone arriveranno nei prossimi giorni in Vietnam. Non ci sono ancora informazioni su una possibile commercializzazione nel nostro Paese.