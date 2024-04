1 persona su 4 ha acquistato Galaxy S24 per l'IA, la strategia di Samsung funziona

Secondo quanto riferito da Kantar Worldpanel, il 25% degli acquirenti del Galaxy S24 ha scelto questo telefono proprio per le sue capacità legate all'IA. Kantar ha raccolto dati da Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Stati Uniti e Australia, evidenziando un forte interesse per le avanzate funzioni IA del dispositivo.

Tra le funzionalità IA più apprezzate del Galaxy S24 c'è la traduzione in tempo reale, che ha colpito il 28% degli acquirenti, seguita dalle capacità avanzate della fotocamera, che hanno conquistato il 24% degli utenti. Il 17% invece ha menzionato l'interesse per la funzione Circle to Search. Questi dati indicano chiaramente che l'attenzione di Samsung verso l'IA ha influenzato positivamente il comportamento dei consumatori, con una fetta significativa di acquirenti che valutano le capacità AI come fattore determinante nella scelta del proprio telefono.

Mentre l'IA sta diventando sempre più rilevante nel settore degli smartphone, le vendite rimangono comunque influenzate da una serie di altri fattori.

In effetti, il report fa notare che anche il Google Pixel 8 offre una forte concorrenza con le sue funzionalità AI. Molti acquirenti del Pixel 8 hanno preferito il telefono di Google proprio per le sue caratteristiche legate all'IA, mettendo in luce un mercato in crescita per i dispositivi dotati di intelligenza artificiale.

Nonostante l'interesse crescente per le funzionalità IA nei dispositivi mobile, è ancora troppo presto per determinare se ciò avrà un impatto significativo sulle vendite complessive di smartphone. Jack Hamlin, direttore delle analisi dei consumatori globali di Worldpanel, sottolinea che l'IA potrebbe diventare un vantaggio aggiuntivo per i consumatori, ma non necessariamente il fattore principale nell'acquisto di un telefono.