Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71, ufficiali le versioni 5G

Samsung ha ufficializzato le versioni 5G di Galaxy A51 e Galaxy A71. Parliamo di due smartphone di fascia media la cui unica differenza rispetto ai modelli 4G (già disponibili sul mercato) riguarda la connettività. I nuovi arrivati infatti sono in grado di connettersi alle reti 5G integrando il processore Exynos 980 abbinato a 6 Gigabyte di RAM (fino a 8 GB per Galaxy A71 che abbandona lo Snapdragon 730 di Qualcomm) e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile fino a 1 Terabyte.

Galaxy A51 5G può contare su un ampio display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione parti a 2.400 x 1.080 pixel e foro per la fotocamera anteriore da 32 Megapixel (f/2.2). Galaxy A71 5G, invece, dispone di uno schermo più ampio (6,7 pollici). Quest’ultimo integra una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W (15W per l’altro).

Quattro le fotocamere posteriori, ma cambia il sensore principale. La fotocamera da 64 Megapixel di Galaxy A71 lascia spazio a un sensore da 48 Megapixel su Galaxy A51, sempre accompagnata da un grandangolare da 12 Megapixel, un sensore da 5 Megapixel per la profondità di campo e un ultimo da 5 Megapixel per gli scatti in modalità macro. Il comparto fotografico è alloggiato in un modulo rettangolare.

Insomma, la fascia media comincia a popolarsi sempre più di smartphone 5G. Restiamo in attesa di avere informazioni ufficiali da parte di Samsung per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità sul mercato.