Samsung Galaxy A71 5G è apparso su Geekbench, insieme ad alcune specifiche

Samsung Galaxy A71 5G è recentemente apparso nel database di Geekbench, insieme alle specifiche tecniche. Il device, come abbiamo dichiarato in un altro articolo, è la versione dello smartphone lanciato poche settimane fa compatibile con lo standard di quinta generazione e sarebbe stato pensato per il mercato internazionale.

Galaxy A71 si è imposto come un ottimo smartphone di fascia media e ha catturato l’attenzione dei consumatori. Ancora più interessante sembrerebbe essere la versione compatibile con le reti 5G. Proprio quest’ultimo prodotto è apparso su Geekbench.

Il SoC Snapdragon 730, presente nella versione 4G, non è compatibile con nessun modem 5G. Proprio per questo motivo, il brand coreano sarà costretto a optare per un altro processore. Quasi certamente, la scelta ricadrà su Exynos 980 (2 core Cortex-A77 a 2,2GHz e 6 core Cortex-A55 a 1,8GHz), con GPU Mali-G76 integrata e supporto alle reti 5G.

Anche per quanto riguarda la memoria RAM, Galaxy A71 5G presenta un miglioramento: 8 GB invece di 6 GB. Le altre caratteristiche, tra cui il display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici e con una risoluzione FullHD+, dovrebbero restare inviare.