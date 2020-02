Samsung Galaxy A71: la variante 5G arriverà nel mercato internazionale?

La variante 5G di Samsung Galaxy A71 potrebbe non arrivare solo in Cina e USA, bensì anche nel mercato internazionale. L’anno in corso sembrerebbe poter essere segnato da una sempre maggior diffusione di dispositivi compatibili con lo standard di quinta generazione, anche nella fascia media, e Galaxy A71 5G potrebbe essere una delle proposte più interessanti.

Samsung Galaxy A71 (disponibile all’acquisto su Amazon) è giunto nel mercato da poche settimane e ha già conquistato molti consumatori, grazie alla sua scheda tecnica molto interessante. Il brand starebbe lavorando a una variante compatibile con il 5G. Inizialmente si pensava che il prodotto fosse stato concepito solo per alcuni mercati, ovvero Cina e Stati Uniti d’America. Un nuovo nome in codice avrebbe però rimescolato le carte sul tavolo.

Photo credit - depositphotos.com

Il device potrebbe infatti giungere anche in altri stati. Il codice SM-A716B potrebbe infatti riferirsi a una versione globale di Galaxy A71 (attualmente riconosciuto come SM-A716) compatibile con il nuovo standard. Quali potrebbero essere i mercati interessati non è ancora chiaro e bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire se giungerà anche in Italia.

Galaxy A71 ospita sotto la scocca il processore Snapdragon 730, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo smartphone può contare su un display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici e con una risoluzione FullHD+.