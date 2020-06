Samsung Galaxy Buds e Buds+, arriva un nuovo interessante update

Non è trascorso molto tempo dall’ultimo aggiornamento rilasciato ufficialmente per le Galaxy Buds e le Galaxy Buds+. Un paio di settimane fa infatti, anche gli utenti possessori del modello 2019 hanno potuto testare le ultime chicche software già presenti nella versione firmware più recente.

Quello che invece non è ancora possibile eguagliare è il miglioramento significativo che la casa sud-coreana è riuscita ad apportare alla funzione “Suono Ambientale”, decisamente più utilizzabile rispetto a quanto visto sul precedente modello. Nelle ultime ore, l’azienda ha dato il via libera al rilascio di un nuovo update portando il firmware delle cuffie dei due modelli alla versione R17xXXU0ATF2.

Il numero del firmware è identico su entrambi, così come il changelog delle modifiche, quello che cambia è la dimensione dell’aggiornamento. Il peso è pari a 1,40 Mb sulle Galaxy Buds mentre è di 1,32 Mb sulle Galaxy Buds+. In entrambi i casi, le novità principali riguardano la stabilità e la sicurezza del software delle cuffiette. Stando a quanto segnalato dal forum ufficiale di Samsung Corea ci sarebbe anche un’altra particolarità, legata alla presenza di un nuovo menù, utile a bloccare e gestire le connessioni provenienti da sorgenti non identificate dalle cuffie.

Per scaricare l’ultimo aggiornamento sulle Galaxy Buds e Galaxy Buds+, basta aprire l’app Galaxy Wearable sullo smartphone e verificare se la versione in questione è disponibile per il download. L’aggiornamento sarà rilasciato in maniera graduale nei vari paesi, Italia compresa, quindi potrebbe volerci anche qualche giorno in più prima che diventi disponibile per tutti gli utenti.