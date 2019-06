Samsung Galaxy Note 10: addio al jack audio e ai pulsanti fisici?

Secondo AndroidPolice, che cita fonti vicine ai piani aziendali di Samsung, il prossimo Galaxy Note 10 rinuncerà al jack audio da 3,5 mm e ai pulsanti fisici. Pare che i tasti di accensione, volume e quello dedicato all’assistente virtuale Bixby saranno rimpiazzati da pulsanti capacitivi sensibili alla pressione posizionati sui bordi del dispositivo e facilmente individuabili dall’utente.

I motivi dietro questa scelta potrebbero essere due. In primo luogo, la volontà di Samsung di integrare una batteria più capiente sui suoi prossimi top di gamma. In secondo luogo, l’eliminazione di aperture e fessure garantirebbe una maggiore rigidità strutturale e resistenza ad acqua e polvere. Di altro avviso è invece il sempre bene informato Ice Universe.

Note10 pursues stability and maturity. In the first version, Note10 did not have physical buttons. It was very radical but it did not pass Samsung's rigorous testing, so the final version of Note10 still retains physical buttons.

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2019