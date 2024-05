Samsung Galaxy Ring potrebbe costare come l'Oura, con tanto di abbonamento extra

Stando alle ultime indiscrezioni, il prezzo del nuovo smart ring di Samsung, il Samsung Galaxy Ring, potrebbe oscillare tra i 300 e i 350 dollari negli Stati Uniti. Questa fascia di prezzo lo porrà in diretta competizione con il noto Oura Ring 3, il cui modello base in Italia parte da 329€, arrivando fino a 599€ per la variante in oro rosa.

C'è anche la possibilità che il Galaxy Ring venga venduto con un'opzione di abbonamento mensile, che (sempre secondo il leaker) costerebbe meno di 10 dollari. Oura richiede un abbonamento annuale di 69,99€ o mensile di 5,99€ per accedere a tutte le sue funzionalità, ma Samsung non ha ancora confermato se seguirà un modello di sottoscrizione simile o opterà per altre soluzioni.

Samsung non ha mai imposto un abbonamento per l'accesso alle funzionalità per la salute sul suo Galaxy Watch 6. Il vicepresidente di Samsung Electronics e capo del team di Digital Health, il Dr. Hon Pak, ha discusso in un'intervista con CNBC l'idea di un servizio in abbonamento per l'app Samsung Health, sottolineando che qualsiasi servizio aggiuntivo dovrebbe offrire notevoli miglioramenti e approfondimenti per giustificare il pagamento di un abbonamento.

Le speculazioni su un possibile abbonamento si legano all'arrivo della serie Galaxy Watch 7, previsto sempre in occasione dell'evento Galaxy Unpacked che potrebbe tenersi 10 luglio 2024. Ciò indica che Samsung potrebbe considerare un abbonamento unificato che copra più prodotti del suo ecosistema digitale, integrando magari funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale per un coaching personalizzato sulla salute.

Il Dr. Pak ha altresì sottolineato che l'utilizzo combinato di smartwatch e anello intelligente dell'ecosistema Samsung potrebbe fornire agli utenti una panoramica più dettagliata sulla loro salute, inquadrando il Galaxy Ring non come un sostituto, ma come un accessorio complementare. Questo approccio potrebbe attrarre utenti interessati a una visione più completa e integrata del proprio benessere.