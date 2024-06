Tutte le funzioni del Samsung Galaxy Ring sono state svelate in un documento ufficiale

Samsung si prepara a rivoluzionare il mercato degli indossabili con il suo nuovo smart ring. Nonostante Samsung non abbia divulgato ufficialmente dettagli specifici sul prodotto o sulla data di uscita, nel documento legale dell'azione intrapresa contro Oura, Samsung rivela di aver completato il design del Galaxy Ring e di essere pronta a iniziare la produzione di massa entro la metà di giugno 2024. Il colosso tecnologico ha inoltre pianificato di iniziare la vendita del prodotto negli Stati Uniti intorno ad agosto 2024.

Caratterizzato da un design elegante con finitura in oro, il Galaxy Ring si pone in diretta concorrenza con il popolare Oura Ring. La competizione si è estesa anche sul piano legale, poiché Samsung cerca di ottenere una sentenza dichiarativa che confermi la non-violazione di cinque brevetti Oura, citando l'uso di sensori, elettronica e batterie, elementi comuni nella maggior parte degli anelli intelligenti.

Il lancio del Galaxy Ring è previsto durante l'evento Galaxy Unpacked di luglio, un appuntamento tradizionalmente dedicato all'annuncio dei dispositivi pieghevoli di Samsung.

Il documento legale offre uno sguardo dettagliato sulle funzionalità del Galaxy Ring, che si preannuncia come un avanzato dispositivo di monitoraggio della salute. Basandosi sulla tecnologia sviluppata per il Galaxy Watch e l'app Samsung Health, il Galaxy Ring sarà in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, il movimento e il sonno. Queste funzionalità forniranno agli utenti dati preziosi e suggerimenti per migliorare la salute e il benessere.

Una novità interessante è data dall'introduzione del cosiddetto Energy Score, un punteggio derivato dalle metriche raccolte e registrate dai sensori dell'anello, che offre un quadro complessivo dello stato di salute dell'utente.

Samsung potrebbe riservare ulteriori sorprese per l'evento Galaxy Unpacked, introducendo nuove funzionalità del Galaxy Ring che non sono state ancora divulgate. Con il lancio imminente e una battaglia legale in corso, Samsung dimostra di voler competere seriamente nel mercato degli anelli intelligenti, cercando di differenziarsi da Oura con un dispositivo ricco di funzionalità avanzate e progettato per offrire un'esperienza completa di monitoraggio della salute.